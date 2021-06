Evaristo Carvalho e Umaro Sissoco Embaló em movimentações político – diplomáticas

No final do seu mandato, Evaristo Carvalho Presidente de São Tomé e Príncipe envolveu-se em movimentações político-diplomáticas no seio dos países da CPLP, mais concretamente entre os dois países da comunidade lusófona com designação de Guiné.

No início do mês de Maio último, uma semana após ter visitado a vizinha Guiné Equatorial, onde participou num fórum empresarial organizado no quadro da CPLP, o Presidente de São Tomé e Príncipe, viajou rumo à Guiné-Bissau.

Desta vez numa visita que permitiu aos governos de São Tomé e Príncipe e da Guiné-Bissau, rubricarem acordos nomeadamente de isenção de vistos de entrada nos dois países.

Quase na mesma altura, outros Presidentes da Comunidade de Língua Portuguesa, visitaram a Guiné-Bissau, com destaque para o Presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.

A visita de Evaristo Carvalho à Guiné-Bissau aconteceu no dia 19 de Maio. Menos de 1 mês, o Presidente da Guiné Bissau Umaro Sissoco Embaló desembarca em São Tomé, para uma visita de 3 dias.

Recebido no aeroporto internacional de São Tomé, no dia 15 de Junho, por alguns membros do governo e pelo assessor diplomático do Presidente santomense, Umaro Sissoco Embaló, não se pronunciou sobre os objectivos da sua primeira visita oficial à República Democrática de São Tomé e Príncipe.

No entanto estão agendados encontros entre o Presidente da Guiné-Bissau, e os titulares dos órgãos de soberania de poderes executivo e legislativo, nomeadamente o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves (actualmente em pré-campanha para as eleições presidenciais de 18 de Julho próximo).

As últimas movimentações político-diplomáticas de Evaristo Carvalho, e de Umaro Sissoco Embaló indiciam que os dois Presidentes estão também a analisar ou a negociar aspectos políticos relacionados com a cimeira dos Chefes de Estados e de Governos da CPLP, marcada para 16 e 17 de Julho próximo na República de Angola.

Note-se que até recentemente, as relações entre o Presidente da Guiné-Bissau o General Umaro Sissoco Embaló e o Presidente de Angola, o General João Lourenço foram marcadas por tensões, e alimentadas por declarações azedas de uma e da outra parte.

Pode ser que as movimentações político-diplomáticas dos últimos tempos no seio dos países da CPLP, ajudem a arrefecer o clima tenso entre os Presidentes de Angola e da Guiné Bissau, antes da Cimeira de Chefes de Estados da CPLP, no próximo mês de Julho em Luanda-Angola.

Abel Veiga