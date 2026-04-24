STP e o Irão promovem trocas comerciais a partir de 2026

Os dois países decidiram elevar as relações bilaterais para o fomento das trocas comerciais. Garantia dada pelo novo embaixador da República Islâmica do Irão, após entregar as suas cartas credenciais ao Presidente da República Carlos Vila Nova.

Depois da reunião a porta fechada com o Presidente Carlos Vila Nova, Seyed Gholamreza Mirmohammad Meigoni, disse que há vontade política dos dois países no sentido de dinamizar as relações políticas, económicas e comerciais.

No ano passado a Câmara de Comércio de São Tomé e Príncipe visitou o Irão, e assinou acordos para o efeito. «Espero que este ano uma delegação do Irão venha a São Tomé. O Irão é um país que tem minas, com potencial no domínio químico, e petrolífero», afirmou o novo embaixador, tendo manifestado a disponibilidade do seu país em exportar para São Tomé e Príncipe.

Por outro lado, São Tomé e Príncipe é considerado pelo diplomata iraniano como um país rico em produção agrícola. Seyed Meigoni deu o exemplo do cacau.

«O vosso país é rico no sector da agricultura. Por exemplo o cacau e outros produtos poderemos importar também», frisou.

No entanto, o Irão está actualmente na actualidade internacional por causa da guerra com os Estados Unidos da América.

«A guerra começou na região do médio oriente porque os Estados Unidos atacaram o nosso país. Quer-se impedir a exportação do petróleo aos países asiáticos, e quer-se controlar todo o petróleo do mundo. Porque a maioria da economia do mundo depende do petróleo, os Estados Unidos pretendem controlar este recurso a nível mundial», declarou.

Para o embaixador do Irão a paz no médio oriente não está garantida.

«O Irão sempre defendeu a paz no mundo, e na região do médio oriente. Mas os Estados Unidos não querem», concluiu.

Durante a cerimónia de acreditação de novos embaixadores, os Países Baixos apresentaram a nova embaixadora para São Tomé e Príncipe. As obras em curso de proteção costeira da marginal 12 de julho, marcam as relações bilaterais.

Embaixadora do Reino dos Países Baixos (Holanda)

Embaixador do Gabão

Gabão, o vizinho mais próximo do país também fez-se representar por Carlos Okinda. O novo embaixador do Gabão recordou a decisão do Presidente Brice Clotaire Oligui Nguema de pôr em prática uma diplomacia ofensiva e pragmática. «A nossa prioridade é fortalecer os laços de amizade e fraternidade que temos com São Tomé e Príncipe, e desenvolver a cooperação económica entre os dois países», pontuou o novo embaixador do Gabão.

Abel Veiga