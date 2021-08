“JBJ” na qualidade de 1º ministro e Ministro da Defesa visitou navio de guerra do Brasil

A fragata “Independência” da marinha do Brasil, esteve atracado na Baía de Ana Chaves em São Tomé, e recebeu a visita de Jorge Bom Jesus(JBJ), Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, e desde 16 de Agosto, cumulativamente Ministro da Defesa e Ordem Interna do país.

Segundo uma nota de imprensa da Missão Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe, a visita aconteceu no dia 20 de Agosto. Uma visita que segundo a nota de imprensa, «contribuiu para o sucesso da missão do Navio da Marinha do Brasil em águas santomenses, que teve como objetivo estreitar os laços de confiança e incrementar, reciprocamente, a capacitação do Brasil com a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe nas atividades de segurança marítima».

Acompanhado pela ministra dos negócios estrangeiros Edite Ten-Jua, o primeiro ministro Jorge Bom Jesus testemunhou a bordo da fragata da marinha brasileira a entrega de donativos, «recolhidos no Brasil e transportados pela Marinha do Brasil para a Igreja Católica de São Tomé e Príncipe e Missão Mocidade para Cristo», refere a nota de imprensa da missão de assessoria naval da marinha do Brasil no arquipélago santomense.

A nota de imprensa detalha que que para além dos Ministros e do Embaixador do Brasil Vilmar Rogeiro Coutinho Júnior, estavam presentes o Coronel Olinto Amado Paquete, Vice-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, o Coronel de Artilharia José Augusto Oliveira Costa dos Reis, Adido de Defesa junto à Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, Manuel António dos Santos Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, e oficiais da Marinha do Brasil e da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe.

Fonte: Marinha do Brasil, Missão de Assessoria Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga