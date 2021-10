Início do mandato do novo Presidente da República Democrática de STP

MANIFESTO SOCIAL Nº15/2021 Início do mandato do novo Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe O Observatório Transparência STP, seguindo os princípios e os objetivos que defende, levanta, nesta sua edição, dois factos recentes que aconteceram após o empossamento do novo Presidente da República, Carlos Vila Nova.

São estes os factos: A nomeação e posse dos novos membros do Gabinete da Presidência da República e a carta do Presidente da República endereçada ao seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel, enquanto iniciativa da Sociedade Civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado.

São Tomé, 11 de Outubro de 2021.

Observatório Transparência STP + transparência > efetividade