FASTP está envolvida no exercício NEMO 21 que decorre em terra, ar e mar

Áfrican NEMO, é o nome do exercício militar que envolve as forças armadas de todos os países da região o Golfo da Guiné. As manobras militares evoluem por mais de 6 mil quilómetros da costa africana, ou seja, desde a África Central(países membros da CEEAC) até a África Ocidental (países membros da CEDEAO).

Em São Tomé e Príncipe as manobras militares Áfrican NEMO 21, iniciaram-se na última segunda feira, dia 1 de Novembro.

Militares do exército e da guarda costeira estão envolvidos nas operações de combate que vão ser desenvolvidas na terra e no mar. Operações realizadas em parceria com as forças armadas de outros países tanto da África como da Europa.

O coronel José Maria, comandante do exército de São Tomé e Príncipe destacou a importância do exercício multinacional.

«Para pormos cobro a toda ilegalidade que ocorre nesta região, desde pirataria marítima, trafico de drogas, trafico de seres humanos, pesca ilegal, e trafico de armas. Isso exige de nós a preparação e capacitação das nossas forças armadas, em conjunto com os demais países da região para pormos cobro a esta situação», declarou o comandante do exército santomense.

França é o país co-organizador do exercício militar, que conta com o apoio da União Europeia e das Nações Unidas.

Garantia da circulação marítima segura no Golfo da Guiné é um dos principais objectivos do exercício militar. Navios de guerra de Espanha, Portugal, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Marrocos, Brasil, Itália, Reino Unido, e França participam nos exercícios em apoio às forças armadas dos países da região do Golfo da Guiné.

As manobras Áfrican NEMO 21, termina no dia 9 de Novembro. Em São Tomé e Príncipe os treinos mais intensos terão lugar no dia 5 de Novembro. Os militares da guarda costeira e do exército estarão envolvidos em exercícios de combate ao tráfico de drogas e de armas.

Segundo o 1º Tenente Michel Manegem que é o coordenador do exercício, no período da tarde do dia 5 de Novembro, os militares vão realizar exercícios de combate à pesca ilegal. Já no dia 6 estarão em operações de combate à pirataria marítima.

«Durante 7 dias a região do golfo da Guiné será a mais segura do mundo», assegurou o 1º tenente da guarda costeira santomense.

O oficial da guarda costeira confirmou também que as acções de pirataria marítima no golfo da Guiné, diminuíram este ano.

«Tem havido movimentação das marinhas estrangeiras e outras na nossa região. As actividades de pirataria e outras ilícitas atenuaram aqui na nossa região», concluiu o 1º Tenente Michel Managem.

Abel Veiga