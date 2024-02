NRP Centauro opera com guarnição mista em águas santomenses

No âmbito da missão de apoio à fiscalização dos espaços marítimos e capacitação operacional marítima da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, o NRP Centauro integrou seis militares santomenses na sua guarnição, após estes terem cumprido o exigente plano de preparação para embarque, que decorreu durante o mês de janeiro.

Estas ações de formação visaram a preparação dos militares santomenses para o desempenho das suas funções a bordo, abordando áreas como o conhecimento geral da plataforma, reação a situações de emergência e avaria, combate a incêndios e a alagamentos, salvamento no mar, emergência médica, comunicações, armamento e abordagem.

Procurando uma guarnição cada vez mais capacitada e preparada para responder com eficácia aos diversos desafios em águas santomenses, o NRP Centauro dá assim continuidade ao projeto de capacitação operacional da Guarda Costeira deste país, mantendo as suas ações de patrulha e vigilância do arquipélago, marcando presença naval e desenvolvendo ações de aproximação à comunidade.

O NRP Centauro, atualmente operado por uma guarnição mista, constituída por militares portugueses e santomenses, prossegue a sua missão de apoio à fiscalização conjunta dos espaços marítimos e de capacitação operacional marítima da Guarda Costeira de STP. Através de um esforço conjunto, contribuem para a segurança marítima das águas santomenses e constituem-se como um importante contributo de Portugal para a segurança marítima do Golfo da Guiné.

FONTE : Embaixada de Portugal