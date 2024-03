Aeronave P-3 C da Força Aérea Portuguesa iniciou missão de cooperação com STP

Uma aeronave P-3 C, da Força Aérea Portuguesa, com 38 militares, aterrou no passado dia 4 de março em São Tomé, com o objetivo de desempenhar missões aéreas, contribuindo para a fiscalização da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, no âmbito do acordo de cooperação bilateral no domínio da fiscalização de espaços marítimos sob soberania ou jurisdição da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

Esta missão, com um máximo de 80 horas de voo, das quais 40 serão realizadas em São Tomé e Príncipe, pretende contribuir para o esforço internacional em matéria de segurança marítima no Golfo da Guiné.

O destacamento vai operar a partir do Aeroporto Nuno Xavier, em São Tomé, até ao próximo dia 19 de março. Após esta data, passará a operar a partir do Aeroporto Internacional da Praia – Nelson Mandela, em Cabo Verde, até dia 2 de abril, regressando depois à Base Aérea N° 11, em Beja, Portugal.

Fonte – Embaixada de Portugal