Índia lança iniciativa para impulsionar a infraestrutura dos Pequenos Estados Insulares

No passado 6 de novembro, o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, lançou uma Iniciativa para os Estados Insulares Resilientes(IRIS) que pretende desenvolver infraestruturas resistente a desastres nos países insulares como São Tomé e Príncipe.

O evento de lançamento da Iniciativa (IRIS) ocorreu no segundo dia da Cúpula dos Líderes Mundiais (COP26) e o Primeiro-Ministro da Índia Modi foi acompanhado pelo seu homólogo britânico Boris Johnson. O evento contou também com a presença do Primeiro-Ministro australiano, Scott Morrison, e do Secretário-Geral da ONU, António Guterres.

Narendra Modi, no seu discurso de lançamento disse que: “as últimas décadas provaram que ninguém está livre do furor das alterações climáticas. Quer sejam países desenvolvidos ou ricos em recursos naturais, isto é uma grande ameaça para todos”.

O Primeiro-Ministro da Índia afirmou ainda que os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento(SIDS) enfrentam a maior ameaça das mudanças climáticas: “a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO)irá desenvolver uma base de dados por satélite para fornecer a estes países informações oportunas sobre ciclones, monitoramento de recifes de coral, monitoramento da linha costeira, etc”.

O lançamento da iniciativa (IRIS) fez parte da Coalizão Índia-Reino Unido para Infraestrutura Resiliente a Desastres.

A iniciativa IRIS faz parte da Coalizão para Infraestrutura Resiliente a Desastres (CDRI)entre a Índia e o Reino Unido, que se baseia na capacitação, através de projetos-piloto, dos pequenos estados insulares em desenvolvimento.

Fonte : Comunicado de Imprensa da Embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe