STP celebrou o dia internacional do YOGA

24 de junho é o dia internacional do YOGA. A embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe organizou a nona edição do YOGA no ginásio da faculdade de ciências e tecnologia da Universidade de São Tomé.

Ravichandran, encarregado de negócios da embaixada da Índia no país agradeceu o governo pela promoção do Yoga em São Tomé e Príncipe.

O evento Yoga Day, dia do Yoga, também domino a ONU. No dia 21 de junho o primeiro ministro da Índia liderou o evento na sede das Nações Unidas em Nova Yorktendo Gerado um record mundial do Guinness, com a participação de mais de 135 nacionalidades do mundo.

Yoga se inspira na filosofia Indiana de “Uma Terra, Uma Família, Um Futuro”. Segundo Ravichandran o interesse pelao Yoga é cada vez maior em São Tomé e Príncipe, e a Índia está disposta a organizar regularmente aulas para pessoas que queiram aprender Yoga sob orientação.

A ministra da Juventude, Desporto e Empreendedorismo Euridice Semedo, marcou presença no evento, assim como membros do corpo diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe.

Mais de 100 pessoas incluindo Gambo Hamza, embaixador da Nigéria no país exercitaram o Yoga no ginásio da Universidade de São Tomé.

Abel Veiga