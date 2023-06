Índia reforça o stock de medicamentos para STP

Segundo uma nota da embaixada da Índia a ajuda em medicamentos para salvar vidas nos centros de saúde do país, foi entregue pelo encarregado de Negócios da Embaixada em São Tomé, Ravichandran.

A nota diz que é uma doacção de importantes medicamentos salva-vidas, bem como medicamentos genéricos. uma ajuda ao sistema nacional de saúde avaliada em 25 mil dólares.

«A doação desses medicamentos essenciais de primeiro-socorro a São Tomé e Príncipe demonstra o compromisso da Índia em fortalecer suas relações bilaterais no setor de saúde, bem como a intenção da Índia de levar adiante a cooperação com a amiga República Democrática de São Tomé e Príncipe a um nível mais alto em todos os campos», refere a nota de imprensa da embaixada da Índia.

.A Índia recorda que tem sido um forte apoiante de São Tomé e Príncipe em tempos de necessidade. «No ano de 2021, a Índia forneceu medicamentos no valor de 90 mil dólares ao povo de São Tomé e Príncipe, expressando solidariedade durante o período da pandemia da Covid-19». acrescenta a nota.

Ainda no mês de Maio último a Índia reforçou o stock do Fundo Nacional de Medicamentos, com destaque para medicamentos de combate a tuberculose.

O país mais populoso do mundo, e membro dos BRICS, uma organização económica e financeira que está a agigantar-se no contexto internacional, tem incentivado a cooperação com São Tomé e Príncipe, noutros domínios das novas tecnologias, e na formação de quadros nacionais.

Abel Veiga