Índia apresentou ITEC Day em STP

A Embaixada organizou o ITEC Day no dia 15 de setembro com a participação de mais de 25 convidados, que incluíram ex-alunos, funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiro, e outros ministérios do Governo de São Tomé.

Em seu discurso de abertura, o Senhor Primeiro Secretário, Shiv Sagar, explicou como funciona o Programa de Cooperação Técnica e Econômica da Índia (ITEC). Afirmou que o programa ITEC é um programa de assistência bilateral executado pelo governo da Índia, com foco em atender às necessidades dos países em desenvolvimento por meio de cooperação tecnológica inovadora entre a Índia e países paceiro.

A assistência ao abrigo do ITEC abrange seis áreas de formação para pessoal civil e de defesa, atividades relacionadas com projetos, tais como serviços de consultoria, visitas de estudo, doação de equipamentos, delegação de especialistas indianos no país parceiro e ajuda para alívio de desastres.

Foi feita uma demostração do processo de inscrição no site oficial do ITEC e uma apresentação em PowerPoint.

A formação e capacitação no âmbito do ITEC abrange uma vasta e variada gama de sectores como a banca, informática, gestão de pessoal e áreas administrativas e científicas. O ITEC é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores do Governo da Índia e todas as despesas, incluindo passagem aérea internacional, embarque, hospedagem e taxas de matrícula do pessoal selecionado, são custeadas pelas autoridades indianas.

Esse programa de formação é destinado a funcionários elegíveis e profissionais são-tomenses.

Fonte : Embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe