China e África: Parceiros Sinceros num Caminho de Desenvolvimento

—Perspetivas da 8ª Conferência Ministerial do

Fórum de Cooperação China-África(FOCAC)

Por : Xu Yingzhen – Embaixadora da China em São Tomé e Príncipe

A China e a África se unem por uma profunda amizade que remonta a anos milenários apesar de que ambas partes estão separadas geograficamente por longa distância. Nas décadas de 60 e 70 do século passado, os povos chinês e africano apoiaram-se e manifestaram a solidariedade mutuamente no combate ao colonialismo e ao imperialismo e na luta pela independência e libertação das nações, cultivando grande fraternidade.

Em 12 de Julho de 1975, no mesmo dia da proclamação de Independência de São Tomé e Príncipe, a República Popular da China estabeleceu relações diplomáticas com STP. As últimas décadas têm sido testemunhas de grandes sucessos conseguidos pelos povos chinês e africano que trabalhavam juntos no desenvolvimento económico e social, mas também na luta contra a pandemia de vírus Ébola e de COVID-19.

Foi criado em 2000 o Fórum de Cooperação China-África(em sigla FOCAC), o qual virou uma nova página para o diálogo coletivo e a cooperação integral entre as duas partes. A China, persistindo nos conceitos essenciais de sinceridade, efetividade, afetividade e honestidade, e no conceito justo de justiça e de interesses, está a esforçar-se junto com a África para construir uma comunidade de destino comum.

Nos últimos 21 anos, o volume do comércio China-África e o investimento direto acumulado da China na África aumentaram em 20 e 100 vezes respetivamente. A China tornou-se no segundo maior importador de produtos agrícolas, o maior financiador bilateral de infraestrutura e um dos países-doadores principais para a África. A China tem enviado equipas médicas a 48 países africanos.

Depois da pandemia de COVID-19, a China forneceu suprimentos antipandêmicos, vacinas ou enviou equipas de especialistas a 53 países africanos e à União Africana. O FOCAC, sendo uma bandeira da cooperação com a África, serve como exemplo prático do multilateralismo e benefício mútuo e compartilhado.

Três anos atrás, foi realizada em Pequim a Cimeira do FOCAC, onde foram anunciadas medidas como Oito Ações Principais para aprofundar de forma abrangente a cooperação China-África. Pela primeira vez, STP participou formalmente a Cimeira, integrando-se na grande família da cooperação China-África. No quadro das Oito Ações Principais, os governos da China e de STP negociaram e determinaram uma lista de projetos, incluindo a implementação de 60 habitações sociais, a requalificação e ampliação do Aeroporto Internacional São Tomé e Príncipe, bem como a assistência técnica energética, antimalárica e agropecuária.

Foi composta a lista também pelos intercâmbios de tecnologia médica e cultural, formação dos recursos humanos, etc. Por enquanto, com os esforços de ambas as parte, foram executado sou em execução todos os projetos em cima referidos, o qual desempenhou um papel crucial no desenvolvimento sócio-económico de STP.

Daqui há poucos dias, será realizada no Senegal a 8ª Conferência Ministerial do FOCAC de 29 a 30 de novembro, visando a avaliar a implementação dos resultados da Cimeira Beijing do FOCAC em 2018 e a luta sino-africana contra a pandemia, e planejar a direção do desenvolvimento das relações sino-africanas nos próximos três anos ou até um maior plazo.

A Conferência focalizará na cooperação de saúde, capacidade de produção, conectividade regional, agrícola, digital, protecção ambiental, segurança militar, formação de quadros, formação técnica e outras áreas-chave, e se esperará a introdução de uma série de medidas práticas.

África é um continente repleto de oportunidades, e STP é uma terra cheia de esperanças. A China e STP são parceiros sinceros e irmãos confiáveis. Acredito que, com os esforços conjuntos da China e os amigos africanos, incluindo STP, a próxima Conferência alcançará resultados frutíferos, e as perspectivas de cooperação amistosa China-África serão mais brilhantes!