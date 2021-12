Novo programa estratégico de cooperação entre STP e Portugal envolve 60 milhões de euros

São Tomé e Príncipe e Portugal assinaram na sexta feira, 3 de Dezembro um novo Programa Estratégico de Cooperação para os próximos 5 anos(2021-2025). Avaliado em 60 milhões de euros, o programa de cooperação bilateral, pretende contribuir para elevar o índice de desenvolvimento humano no arquipélago.

Em nome do governo de Portugal, Ana Paula Zacarias secretária de Estado dos Assuntos Europeus, garantiu o propósito do novo programa estratégico de cooperação em promover o desenvolvimento humano em São Tomé e Príncipe.

A governante portuguesa explicou que o orçamento indicativo para financiar o novo programa estratégico de cooperação conheceu um aumento de quase 30% em relação ao último programa, assinado no ano 2016.

No total são 60 milhões de euros, que pretendem reforçar a intervenção da cooperação portuguesa em quase todas as áreas de desenvolvimento. Ana Paula Zacarias que pela parte portuguesa assinou o novo programa estratégico de cooperação, indicou saúde e educação como sendo os sectores prioritários.

O projecto Saúde para Todos, foi considerado pela secretária de Estado de Portugal, como sendo emblemático em termos de melhoria da qualidade da assistência médica em São Tomé e Príncipe.

Desta vez os projectos que dão corpo ao programa estratégico de cooperação São Tomé e Príncipe-Portugal foram elaborados de forma inclusiva. Agentes do sector público e do sector privado, participaram no processo, e a sociedade civil também foi ouvida.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros Edite Ten Jua, assinou o novo PEC em nome do Estado santomense. A Chefe da diplomacia santomense realçou as inovações contidas no novo programa estratégico de cooperação (PEC). O sector do turismo entrou no PEC, como uma das inovações suscitadas pelo governo são-tomense.

Edite Ten Jua disse na ocasião que o Turismo é uma das principais apostas do Governo santomense. Para ascensão do turismo como fonte de receitas para a economia nacional, São Tomé e Príncipe, quer absorver a experiência de Portugal neste sector de actividade económica.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse também que a acção de cooperação portuguesa no sector da justiça é estruturante para o sistema democrático. Na defesa e segurança, os dois países vão aprofundar a cooperação militar, para dissuadir as ameaças à segurança nacional e no golfo da Guiné.

Abel Veiga