Dom Carlos I da marinha de guerra de Portugal nas águas de STP

MISSÃO INICIATIVA “MAR ABERTO 21.2”. PRESENÇA EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DO NRP D.CARLOS I

A Força Nacional Destacada para a missão Iniciativa Mar Aberto 21.2 (FND IMA21.2), no âmbito da Cooperação no Domínio da Defesa, desenvolverá, de 19 a 25 de dezembro de 2021 nas águas da ilha de São Tomé, atividades de presença e de diplomacia naval, em cooperação com a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. As atividades a desenvolver contemplarão ações de formação teórico-práticas para o pelotão de abordagem santomense, a bordo do NRP Zaire, e do pelotão de abordagem da equipa de segurança embarcada no NRP D. Carlos I.

Durante a permanência da FND IMA21.2 em São Tomé e Príncipe, será desembarcado material de apoio logístico e humanitário ao arquipélago, estando também previsto, no âmbito do Protocolo de Intercâmbio e Cooperação Técnica entre o Instituto Nacional de Meteorologia de São Tomé e Príncipe (INM) e o Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa (IH) nos domínios da Hidrografia, Oceanografia e Segurança Marítima, fundear uma boia ondógrafo na Baía de Ana Chaves.

A FND IMA21.2 largou da Base Naval de Lisboa a 18 de outubro de 2021, iniciando uma missão de 90 dias de cooperação de índole bilateral e multilateral e de presença e diplomacia naval, num contributo para a segurança marítima na área de operações correspondente ao espaço geográfico do Golfo da Guiné (GdG).

A Iniciativa Mar Aberto 21.2 visa contribuir para o conhecimento situacional marítimo, desenvolvimento científico e da segurança cooperativa na costa ocidental africana, na prossecução de objetivos da política externa na satisfação de compromissos internacionais assumidos por Portugal com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. A missão inclui ainda a participação nacional no projeto-piloto da União Europeia das Presenças Marítimas Coordenadas (PMC) no GdG, e contemplará, ainda, uma escala no Senegal.

A FND IMA 21.2, comandada pelo capitão-de-mar-e-guerra António Ferreira Moreira, é constituída pelo Navio da República Portuguesa D. Carlos I, com 52 militares embarcados, integrando uma equipa de mergulhadores e uma equipa de segurança reforçada.

O NRP D. Carlos I foi construído nos Estados Unidos da América pela Tacoma Boat Company, tendo sido lançado à água em janeiro de 1989 com o nome “Audacious” (Audacioso). Foi desativado em 1995, e transferido para a Marinha Portuguesa em dezembro de 1996. Após a sua chegada a Portugal, foi adaptado no Arsenal do Alfeite, em Lisboa, às atuais funções de navio hidrográfico e oceanográfico oceânico.

O NRP D. Carlos l assegura, no âmbito das missões da Marinha Portuguesa, atividades relacionadas com as ciências e técnicas do mar tendo em vista a sua aplicação na área militar, em projetos científicos e na proteção do ambiente marinho, constituindo-se assim como um instrumento de elevado potencial para a cooperação internacional, seja no âmbito europeu, seja com a África lusófona, sendo disso exemplo a sua participação na Iniciativa Mar Aberto.

Fonte :Adido de Defesa da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe