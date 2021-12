Bom Jesus e António Costa congratulam-se com o novo PEC e com o acordo de mobilidade na CPLP

Numa visita que definiu como rápida, António Costa, Primeiro Ministro de Portugal chegou a São Tomé na tarde de domingo, 19 de Dezembro. Visita rápida que começou no Palácio do Governo, onde António Costa se encontrou com o seu homólogo Jorge Bom Jesus.

O Primeiro-ministro de Portugal realçou a consolidação dos laços de cooperação entre os dois países, após a assinatura em Portugal no passado dia 3 de Dezembro, do Programa Estratégico de Cooperação(PEC) entre os dois países.

«Tem um grande incremento das verbas mobilizadas para se desenvolver, não só nas áreas que têm sido mais tradicionais….», referiu António Costa.

O Programa Estratégico de Cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal, está avaliado em 60 milhões de euros, para 5 anos, ou seja, de 2021 à 2025.

As áreas de cooperação que têm sido mais tradicionais, e referenciadas pelo Primeiro-ministro de Portugal são a educação, a defesa e segurança e a saúde. No sector da Saúde o projecto “Saúde para Todos” foi considerado tanto por Jorge Bom Jesus como por António Costa como sendo um caso de sucesso. (O vídeo mostra António Costa a assinar o livro de visitas do Hospital Central Ayres de Menezes)

Por outro lado, Portugal está atento às ameaças que pairam sobre a rota marítima do Golfo da Guiné, e consequentemente sobre o mar territorial de São Tomé e Príncipe.

«No domínio da segurança é essencial o que se passa no golfo da Guiné, e para São Tomé….Mas também para todo o comércio internacional…, para a garantia da segurança nas vias da rota do atlântico que também servem a Portugal», pontuou o primeiro ministro de Portugal.

(Vídeo – Visita do Primeiro Ministro de Portugal ao navio Zaire, no porto de São Tomé )

Desde o ano 2018 que Portugal destacou o Navio Zaire, para formar militares da guarda costeira de São Tomé e Príncipe, e ao mesmo tempo patrulhar a zona económica exclusiva do arquipélago.

Na sua primeira declaração à imprensa no átrio do Palácio do Governo, António Costa, manifestou o empenho de Portugal em cooperar com São Tomé e Príncipe no sentido de reforçar a segurança na rota marítima do golfo da Guiné, que nos últimos anos se transformou no principal alvo da pirataria marítima.

«Temos também neste momento a trabalhar em São Tomé um outro navio da armada portuguesa, o Dom Carlos, que é um navio oceanográfico que está a actualizar a cartografia marítima e a aprofundar o conhecimento sobre o mar de São Tomé e Príncipe», frisou António Costa.

No quadro do novo Programa Estratégico de Cooperação, os dois países deverão assinar nos próximos dias um novo protocolo de cooperação técnico militar.

Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, São Tomé e Príncipe, Portugal e Cabo Verde foram os três primeiros países que deram o primeiro passo para a entrada em vigor do acordo de mobilidade no seio da CPLP. Acordo que entra em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2022.

«Eliminamos uma barreira que as nossas populações não percebem…, não aceitam… e que nenhum de nós tem interesse em continuar a manter. As nossas fronteiras têm que ser espaços de circulação como nós circulamos através da língua, nos contactos políticos, nos contactos económicos. As pessoas precisam circular e é fundamental garantir que assim aconteça», precisou o primeiro ministro de Portugal.

Segundo António Costa a entrada em vigor do acordo de mobilidade na CPLP vai pôr fim a problemas de visto nomeadamente para estudantes, como aconteceram recentemente em São Tomé e Príncipe, «não se voltarão a colocar….É um passo a frente dado…», concluiu.

Para São Tomé e Príncipe, o acordo de mobilidade no seio da CPLP, é uma decisão que transforma a organização de língua portuguesa, numa comunidade de pessoas, de povos, assim defendeu o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

O Chefe do Governo são-tomense manifestou esperança, de que o ano 2022 traga novos horizontes para a cooperação entre os dois países.

«A expectativa neste final do ano é que o novo ano 2022 possa abrir novas janelas de esperança. A nossa cooperação já atingiu um estádio de excelência, mas é sempre possível fazer melhor…», precisou Jorge Bom Jesus.

Visita rápida em que António Costa deve deixar São Tomé nas primeiras horas desta segunda-feira. Inicialmente programada para o ano 2020, a primeira visita de António Costa à São Tomé e Príncipe, na qualidade de primeiro ministro de Portugal acabou por não acontecer, por causa de imprevistos relacionados com a pandemia da Covid-19.

Em 2021 não falhou. Mesmo na qualidade de Primeiro Ministro em gestão, António Costa visitou a cidade de São Tomé e reuniu-se com as autoridades do país.

Note-se que em Outubro último uma crise política eclodiu em Portugal, por causa do chumbo no parlamento do orçamento do Estado para o ano 2022. O Governo de António Costa caiu.

Acto contínuo o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o parlamento e marcou as eleições legislativas para o dia 30 de Janeiro de 2022.

Abel Veiga