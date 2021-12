Arroz – A denúncia de Fradique de Menezes

O Téla Nón coloca a disposição do leitor as declarações do ex-Presidente da República Fradique de Menezes no conselho nacional do partido União MDFM-UDD. Na reunião realizada há 15 dias, Fradique de Menezes na qualidade de Presidente honorário do partido criticou a actuação do actual governo liderado por Jorge Bom Jesus. MDFM-UDD ocupa duas pastas neste governo, nomeadamente as secretarias de Estado da Comunicação Social, e do Comércio e Indústria.

Para já o Téla Nón coloca a disposição dos leitores o extrato que se refere ao negócio do arroz ofertado pelo Japão :