Rússia aprecia a posição de STP em relação a situação na Ucrânia

Em nome da Federação da Rússia, o embaixador Mikhail Kamynin, aproveitou a cerimónia de recepção das cartas credenciais de António Quintas, como o primeiro embaixador de São Tomé e Príncipe na Rússia, para agradecer a cooperação profícua com São Tomé e Príncipe a nível da política externa.

«Estamos gratos aos nossos parceiros são-tomenses pela partilha de várias iniciativas russas no domínio da política externa, bem como pelo apoio as nossas candidaturas em eleições tanto nas Nações Unidas como em outras organizações multilaterais», precisou.

Rússia diz que partilha o princípio da resolução pacífica dos conflitos, e que aprecia a posição adoptada por São Tomé e Príncipe em relação a situação actual na Síria e na Ucrânia.

O Téla Nón recorda aos leitores que na Síria forças armadas russas estão no terreno desde o ano 2015 e apoiam o governo do Presidente sírio Bashar al Assad na luta contra o DAESH – Estado Islâmico. Na Ucrânia a situação domina a actualidade internacional (OTAN de um lado, Rússia do outro lado, e a Ucrânia no meio) e é marcada por grande tensão militar.

«Apreciamos a posição construtiva do vosso país (São Tomé e Príncipe)) quanto a situação na Síria e na Ucrânia», afirmou o embaixador da Rússia acreditado junto ao Estado português.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor a declaração do embaixador Mikhail Kamynin, na cerimónia de entrega das cartas credenciais do primeiro embaixador de São Tomé e Príncipe junto ao Estado russo.

Abel Veiga