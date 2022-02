Sérvia pediu a STP para preservar a sua integridade territorial e soberania (Kosovo)

Nikolai Selakovic, ministro dos negócios estrangeiros da Sérvia, visitou São Tomé e Príncipe no passado fim-de-semana. O voo privado oriundo da Sérvia aterrou em São Tomé no passado sábado.

O chefe da diplomacia da República da Sérvia, lançou as bases da nova fase de cooperação entre os dois países. Formação dos estudantes são-tomenses nas universidades sérvias, foi uma das acções anunciadas pelo ministro Nikolai Selakovic.

Após reunião com o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, o chefe da diplomacia da Sérvia prometeu apoio financeiro para o governo tratar das sequelas da inundação que devastou o país em finais de Dezembro do ano 2021.

Na reunião que teve com a sua homóloga Edite Ten Jua na sala do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foram assinados dois acordos de cooperação. Um no domínio da agricultura, e foi assinado pelo ministro da agricultura, pescas e desenvolvimento rural Francisco Ramos.

O segundo acordo versa-se sobre a cooperação no plano internacional, e foi rubricado por Nikolai Selakovic e Edite tem Jua.

No entanto em declarações a imprensa, no palácio do governo em São Tomé, e também nas instalações do ministério dos negócios estrangeiros e cooperação, o ministro Sérvio, anunciou o que deverá ser a principal contra-partida que o seu país espera receber de São Tomé e Príncipe.

«O nosso reconhecimento ao primeiro-ministro e ao vosso povo, pelo apoio na preservação da integridade territorial e a soberania da Sérvia… É um assunto bastante difícil para nós. Há um diálogo em curso que estabelecemos com as instituições interinas de Pristina», afirmou Nikolai Selakovic.

Pristina, é a capital do Kosovo. Foi no ano 2008 que Kosovo território que pertencia a República da Sérvia declarou-se como Estado independente. No entanto, até hoje a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo. Território considerado pelas autoridades sérvias como uma província rebelde.

O contexto em que se dá o lançamento pela Sérvia da nova fase de cooperação com São Tomé e Príncipe, despertou a atenção do Jornal Téla Nón. Principalmente a declaração do ministro sérvio Nikolai Selakovic(na foto), que pede a São Tomé e Príncipe para preservar a sua integridade territorial e a sua soberania.

Pois a memória do Téla Nón tem o registo de uma contenda político-diplomática que eclodiu em São Tomé e Príncipe em Março do ano 2012, por causa do reconhecimento do Kosovo como Estado independente.

Em Janeiro de 2013, o então Presidente da República Manuel Pinto da Costa, num comunicado declarou que a República Democrática de São Tomé e Príncipe não procedeu ao reconhecimento do Kosovo.

«Em momento algum do alegado processo de reconhecimento o Presidente da República foi instado a pronunciar-se», referiu o comunicado do Presidente da República em Janeiro de 2013.

Durante a visita a São Tomé de 12 à 13 de Fevereiro de 2022, o ministro dos negócios estrangeiros da Sérvia, deixou claro que a sua visita não é precipitada. Nikolai Selakovic explicou que respondeu ao convite feito pela sua homóloga Edite Ten Jua.

Afinal, a ministra dos negócios estrangeiros de São Tomé e Príncipe visitou Belgrado no final do ano passado. Edite Ten Jua tomou parte na celebração do movimento dos não alinhados na capital da Sérvia.

Nota também de destaque, é o facto de durante a visita de 24 horas ao país, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia Nikolai Selakovic não ter sido recebido pelo Presidente da República Carlos Vila Nova.

Abel Veiga