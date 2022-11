Sérvia dinamiza relações com São Tomé e Príncipe

Milos Perisic embaixador da Sérvia em São Tomé e Príncipe, reuniu-se com o Presidente da República Carlos Vila Nova, para dar conta de que o ano 2022 foi bom para as relações entre os dois países.

Segundo Milos Perisic para além de visitas de membros de governo, a República da Sérvia ofertou produtos da sexta básica para o povo de São Tomé e Príncipe. Trigo e óleo alimentar fazem parte dos produtos alimentares ofertados ao arquipélago.

Embaixador da Sérvia em São Tomé e Príncipe – Encontro com o Presidente da República

O embaixador Sérvio, recordou o papel desempenhado pela ex-Jugoslávia na luta pela libertação dos países africanos. Segundo Milos Perisic, a Sérvia pretende levar a diante o legado da ex-Jugoslávia. Reforço da cooperação com os países africanos, e prometeu evoluir para troças comerciais com São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné Equatorial, Gabão e outros países da região do golfo da Guiné.

Abel Veiga