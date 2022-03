Texto Editorial do Embaixador Britânico não residente em STP, Roger Stringer

Acho inspirador quando as expectativas são superadas. Em Março de 2022, visitei as ilhas de São Tomé e Príncipe pela primeira vez, fiquei encantado pelo país. Já tive a oportunidade de ler sobre o país e ver fotos, mas nada se compara a chegar a São Tomé e vivenciar em primeira mão. Juntamente com a minha família, comecei a apreciar plenamente este arquipélago maravilhoso no Golfo da Guiné e fiquei impressionado com o acolhimento caloroso do povo são-tomense e a beleza das ilhas. Vivo com a minha família em Luanda, mas espero visitar São Tomé e Príncipe regularmente.

Primeiras impressões

Fui questionado sobre a minha primeira impressão de São Tomé e Príncipe e confesso que fui inspirado pela coragem, potencial e beleza do país.

Coragem – Há desafios que as pessoas enfrentam todos os dias e a vida pode ser muito difícil, contudo só encontrei pessoas sorridentes que seguem em diante com o que precisam fazer para sustentar a si mesmas e as suas famílias. Isso requer verdadeira coragem. Ademais, outra demonstração de coragem do povo são-tomense, foi o facto do Governo tomar sua posição na ONU sobre a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia, mostrando os valores e a integridade do país.

Potencial – São Tomé e Príncipe tem um enorme potencial. À medida que o ecoturismo continua a ganhar popularidade, as ilhas podem se tornar um destino muito procurado. Isso terá de acontecer de forma sensível e graduada, para proteger a natureza e a biodiversidade do país.

Beleza – Eu viajei por toda a África subsaariana, mas nunca estive num país como São Tomé e Príncipe! As praias, as colinas, as florestas, os edifícios, as plantas, a vida selvagem, tudo isso torna estas ilhas belas, únicas e especiais.

Cooperação entre o Reino Unido e São Tomé e Príncipe

Presidente da República Carlos Vila Nova e o Embaixador britânico

Tenho a honra de representar a Chefe de Estado do Reino Unido Sua Majestade a Rainha Elizabeth II em São Tomé e Príncipe. Para o efeito, na semana passada, tive de entregar as Cartas Credenciais assinadas por Sua Majestade, a Sua Excelência o Presidente Carlos Vila Nova. Fui muito bem recebido no Palácio do Povo e tive a honra de acompanhar um desfile das Forças Armadas São-tomenses, e eles estavam claramente orgulhosos por servirem a sua bandeira. Na qualidade de ex-militar, lembro-me de que a vida militar nem sempre é fácil. Por isso fiquei ainda mais impressionado com o profissionalismo e orgulho dos militares nos desfile. Estou apenas no início da minha carreira como embaixador, mas à medida que o tempo passa, dou por mim a aprender muito sobre o país.

O Reino Unido e São Tomé e Príncipe têm uma parceria de longa data, com valores partilhados, incluindo o respeito pela democracia, liberdade de expressão e valores culturais. Acredito que para entender um país é importante interagir e conversar com as pessoas ao nosso redor. Por isso, entre reuniões oficiais e encontros técnicos fiz questão de passear para conhecer São Tomé e Príncipe.

Tendo o motorista Luís, bem informado a liderar o caminho, encontrei uma grande variedade de lugares e pessoas interessantes. Desci a costa leste até São João dos Angolares, onde nadei em praias magníficas, segui para norte aonde vi mais belezas naturais e visitei um projecto impressionante de conservação de tartarugas. Também explorei o interior, onde visitei o Monte Café e a cachoeira de São Nicolau. Na próxima visita, a minha meta será conhecer a ilha de Príncipe e desbravar ainda mais lugares fantásticos.

Enquanto viajava, aproveitei vários momentos para falar com as pessoas, ouvi a sua visão e perspectiva de vida em São Tomé. Também partilhei a visão e as prioridades do Reino Unido na tentativa de engajar mais aprofundadamente com São Tomé e Príncipe nestes aspectos.

Convívio com a população são-tomense

A visão e as prioridades do Reino Unido em colaboração com São Tomé e Príncipe são as seguintes:

A educação –Temos o poder de transformar o mundo através da educação. O sector da educação deve ser levado em diante com muita seriedade. O Reino Unido tem algumas das melhores escolas e universidades do mundo e por isso éconhecido mundialmente pela sua perícia no sector da educação. Tive o prazer de conhecer um estudante São-tomense que se candidatou às bolsas Chevening, um programa de bolsas de mestrado que permite aos interessados estudar no Reino Unido numa universidade e curso à sua escolha.

As próximas candidaturas abrem em Agosto de 2022 e devem ser feitas em: www.chevening.org. Tenho pleno conhecimento de que o sistema de educação no Reino Unido é competitivo e a base de tudo é dominar a Língua Inglesa. Como embaixador, o meu trabalho é identificar as prioridades mútuas e promover o ensino e a aprendizagem de Língua Inglesa será com certeza uma delas.

Saúde – A Pandemia da COVID-19 tem sido um momento devastador para o mundo. Particularmente para países que dependem dos rendimentos gerados pelo turismo. Eu sei que este período, tem sido muito desafiador aqui São Tomé e Príncipe e por isso o Reino Unido tem colaborado para melhorar a resposta à COVID-19 em São Tomé através do Laboratório Nacional de Referência e de Laboratório de Cantagalo, que elabora testes para a COVID-19, malária, HIV, tuberculose e outras doenças.

Tive a oportunidade de visitar os laboratórios que apoiamos em colaboração com o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, o Banco Africano de Desenvolvimento. Inspirei-me pelo trabalho e a paixão daqueles que conheci, continuaremos a ajudar São Tomé e Príncipe à medida que todos nos recuperamos dos efeitos causados pela Pandemia.

Empoderamento de mulheres e meninas – Desbloquear o potencial de toda a população de um país é a chave para o sucesso. Uma prioridade para o Reino Unido é colaborar com São Tomé para empoderar mulheres e meninas. Neste campo, São Tomé e Príncipe já tem bons exemplos para a sociedade. O Governo tem três ministras em lugares chave, elas são:a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Edite Tem Jua; a Ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues; a Ministra da Saúde, Filomena D’Alva. Desta forma, aprendi sobre o papel crítico desempenhado pelas mulheres na sociedade. É claro que ainda existe um caminho longo a percorrer, inclusive no Reino Unido, por isso continuaremos a identificar oportunidades para ajudar mulheres e meninas desempenhar um papel activo na sociedade.

Embaixador britânico e a Ministra da Educação

O ambiente – Combater os danos causados ​​ao meio ambiente é a luta do século e uma prioridade fundamental para o Reino Unido. Após a COP26 realizada em Glasgow, Escócia em Novembro de 2021, continuaremos a impulsionar iniciativas para ter um impacto positivo no meio ambiente. São Tomé e Príncipe tem um ecossistema extraordinário com uma beleza natural sem igual, existem desafios que podemos enfrentar juntos, para garantir que as gerações futuras possam usufruir destas maravilhosas ilhas.

Projecto de protecção de tartarugas

Um dos pontos altos da semana foi poder visitar o “Pai das Tartarugas” e ouvir o maravilhoso trabalho que está a ser desempenhado pelo Senhor Hipólito. O seu trabalho de conservação de tartarugas, foi galardoado pelo Duque de Cambridge, o Príncipe William em 2020. Também tenho ouvido falar sobre soluções de energia renovável, limpa e sustentável para as ilhas, o que ajudará nom combate às mudanças climáticas.

Visita ao projecto de protecção de tartarugas

Estamos Juntos

Senti me realmente inspirado por este país e já estou ansioso pela próxima oportunidade de regressar a São Tomé e Príncipe. Espero poder conhecer mais locais nas ilhas e se me virem por aí, por favor, venham conversar comigo. Para saber mais sobre as relações entre o Reino Unido e São Tomé e Príncipe siga me nas redes sociais, no Twitter e Instagram – @RogerStringerUK; ou siga as páginas da Embaixada Britânica no Facebook e Twitter – @UKinAngola.

Roger Stringer -Embaixador do Reino Unido para São Tomé e Príncipe