NRP “Viana do Castelo” em São Tomé e Príncipe no âmbito da iniciativa “Mar Aberto”

O Navio Patrulha Oceânico “Viana do Castelo”, no âmbito da iniciativa “Mar Aberto”, na Costa Ocidental Africana, desenvolverá, de 10 a 12 de maio de 2022, nas águas da ilha de São Tomé, atividades de presença e de diplomacia naval, em cooperação com a Guarda Costeira deste país.

De entre as atividades a desenvolver, destacam-se as ações de formação teórico-práticas em diversas áreas como instruções de abordagem, em embarcações semirrígidas, de mergulho e segurança para navegar. No âmbito da capacitação da saúde militar, será prestado apoio sanitário ao Centro de Saúde Militar das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

Durante a permanência do NRP “Viana do Castelo” em São Tomé e Príncipe, irá ainda proceder-se ao desembarque de material de apoio logístico e humanitário provenientes de ações de índole social desenvolvidas por diversas associações e organizações não governamentais, com o objetivo de apoiar o arquipélago e os seus habitantes, bem como de equipamento destinado à capacitação das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

A Iniciativa Mar Aberto 22.1 visa contribuir para a manutenção das relações com as Marinhas e Guardas Costeiras da costa ocidental africana, nomeadamente na prossecução das ações de cooperação, diplomacia naval e apoio à política externa com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

Navio Patrulha “Viana de Castelo”

O Navio Patrulha Oceânico “Viana do Castelo” é comandado pelo Capitão-de-fragata Hugo Miguel Paciência da Silva e conta com um total de 55 militares embarcados, de entre os quais se destacam, para além da guarnição, um Oficial Médico Naval, uma equipa do Pelotão de Abordagem dos Fuzileiros constituída por cinco militares, um destacamento da esquadrilha de helicópteros constituído por três militares e preparado para operar com Veículos Aéreos Não Tripulados e uma equipa do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º2, constituída por dois militares.

Fonte : Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe