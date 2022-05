STP está de luto

O Governo decretou 5 dias de luto nacional, a partir do meio dia do ultimo domingo, em honra a Evaristo Carvalho, o ex-presidente da República que faleceu no último sábado em Portugal, após doença prolongada.

«A bandeira nacional deverá manter-se em meia haste e ficam proibidas a prática de actividades desportivas, a actuação dos conjuntos e bandas musicais, discotecas e demais actividades recreactivas», diz o decreto do Governo.

O Presidente da República Carlos Vila Nova que regressou no domingo de uma missão internacional na Guiné Equatorial, reagiu a morte de Evaristo Carvalho.

«É um momento de dor», declarou o Presidente da República que também enviou mensagens de condolências à família do ex-Presidente Evaristo Carvalho.



Abel Veiga