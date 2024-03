Presidente pronunciou-se pela primeira vez sobre duas greves que paralisam parte do país

Diálogo e bom senso é o que pede o Presidente da República para se ultrapassar o braço de ferro que opõe os professores e educadores ao governo de S. Tomé e Príncipe, numa greve que leva já mais de uma semana e da outra greve, iniciada há mais de um mês, que paralisou a Agripalma, a maior empresa privada do país.

«Nós não podemos é fechar as portas. Quem reivindica pela sua parte tem direito a isso e da outra parte há quem pode dar ou não. É preciso negociar. Eu não podendo dar o que me pedem, tenho que dizer o que é que eu posso dar. Então apelo que, de facto, as partes discutam e analisem dentro do que é razoável e decidam. A greve não é vantajosa para os sindicatos, não é vantajosa para o governo e não é vantajosa para quem precisa dos professores, sobretudo, os alunos. Apelo por isso ao bom senso de todas as partes, para que sejam razoáveis, mas não fechem nunca as portas ao diálogo» -disse Carlos Vila Nova, Presidente da República.

É a primeira reação do chefe de estado santomense às duas greves em curso no país, registada antes da sua partida para a Guiné Equatorial onde Carlos Vila Nova vai participar, na cimeira extraordinária da CEEAC, a comunidade económica dos estados da áfrica central.

José Bouças