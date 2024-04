Presidente Vila Nova zangado no quartel do exército

Pela primeira vez a expressão facial do Presidente Carlos Vila Nova mudou durante uma intervenção pública. Para além da expressão facial zangada, pela primeira vez viu-se o Chefe de Estado a gesticular enquanto falava para os militares.

Foi durante uma visita de cerca de cinco horas ao quartel do morro. O presidente da república e comandante supremo das forças armadas de São Tomé e Príncipe percorreu as instalações do estado maior para se dirigir depois ao quartel do Morro.

Carlos Vila Nova pediu aos militares que preservem a imagem da instituição militar.

«Uma imagem negativa de um de vocês lá fora mancha a instituição».

Para o presidente da república, as forças armadas devem estar inseridas dentro do quadro que é a nação de São Tomé e Príncipe.

«E para que ela se insira, ela tem que absorver os valores nacionais, os valores da democracia, os valores das instituições democraticamente eleitas para as defender, para as preservar».

Sem entrar em detalhes, Carlos Vila Nova deixou um alerta aos militares.

«Quando alguém aqui (soldados e sargentes na parada) ou aqui atrás de mim(oficiais superiores) jura defender a pátria e as instituições, ele não pode distrair e deixar que outros minem a sua instituição, infiltrem e prejudiquem-vos. O que corre mal aqui afeta-vos a todos e afeta-nos a todos. Não vou entrar em detalhes, não vou entrar em exemplos, já falei muito e bastante sobre isso da última vez. Temos que estar atentos ao que nos rodeia, nem todas as intenções são boas».

O chefe de estado foi mais longe.

«Nós temos que estar preparados para lidar com o que é bom, com o que é menos bom e com o que é mau e tirar ilações».

A visita do Presidente da República às instalações das forças armadas aconteceu cerca de um mês depois do Primeiro-ministro ter visitado todas as instalações militares do país.

José Bouças