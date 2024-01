Aprovado o Regime documental simplificado para a atribuição de nacionalidade santomense

Foi autorizada, de forma excepcional e temporária, em S. Tomé e Príncipe a atribuição e aquisição de nacionalidade aos filhos de pai ou mãe são-tomenses que, tendo nascido no estrangeiro, têm dificuldades em obter documentos exigíveis para o efeito.

A autorização consta do decreto -lei nº11/2023 promulgado pelo Presidente da República e surge na sequência do aumento de pedidos de nacionalidade de cidadãos filhos de são-tomenses nascidos ocasionalmente no estrangeiro e de residentes em São Tomé e Príncipe há mais de uma década.

Beneficiam dessa faculdade, cidadãos dos países de língua oficial portuguesa e os residentes há pelo menos 10 anos, ininterruptamente, em S. Tomé e Príncipe, desde que não estejam ao serviço do Estado de origem e que, comprovadamente, tenham dificuldades na obtenção de documentos exigidos no regulamento de nacionalidade.

O regime documental simplificado, como é designado, tem a duração de um ano e a taxa para o processo de atribuição e aquisição de nacionalidade é reduzida em 50 por cento.

José Bouças