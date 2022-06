Governo empossou novo vice-CEMFA

Armindo Pinho da Fonseca e Silva Rodrigues, Capitão-de-Mar- e Guerra, foi empossado pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, na terça-feira, 21 de Junho, para exercer em comissão de serviço a função de Vice-Chefe do Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

A comunicação do Gabinete do governo refere que na mesma cerimónia o Primeiro Ministro, promoveu 3 novos tenentes coronéis. O major Virgílio Martins de Sousa Pontes, que recentemente desempenhou a função de ajudante de campo do ex-Presidente Evaristo Carvalho, foi promovido a patente de tenente coronel.

O major Cosme de Assunção dos Santos Mota, chefe da banda de música das Forças Armadas, também subiu de patente. Doravante é Tenente Coronel. Leopoldo Vaz Fernandes, vulgo “Rambo”, ex-comandante da guarda presidencial, foi promovido à patente de Tenente Coronel.

Por outro lado, o governo promoveu dois oficiais da guarda costeira, nomeadamente o fuzileiro naval Tomé Salvador Amaral de Sousa a patente de Capitão-Tenente, e o tenente Hamilton Neto Nascimento de Sousa, também como Capitão-Tenente da marinha.

No exército o ex-capitão Chadlid Deni Nascimento da Costa Vangente, foi promovido ao posto de Major. Téla Nón