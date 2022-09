MDFM-UL propõe reformas no sector das pescas para promover desenvolvimento sustentado

No quarto dia de campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro, o partido MDFM-UL – Movimento Democrático Força da Mudança/ União Liberal, concentrou as suas acções nas comunidades piscatórias do distrito de Água Grande, que envolve a capital São Tomé.

Na comunidade de Praia Cruz, Miguel Gomes, líder do MDFM-UL propôs aos pescadores, a transformação do sector das pescas na força motriz da economia nacional.

Dados do Instituto Nacional de Estatísticas, e um relatório produzido pela FAO, indicam que o sector das pescas movimenta a economia nacional com mais de 30 milhões de euros por ano.

Passeata do MDFM-UL na Praia Cruz

«Conhecemos as comunidades piscatórias e as suas dificuldades», referiu o Presidente do MDFM-UL.

Durante a caminhada pela Praia Cruz em contacto directo com as populações, Miguel Gomes, recordou que o partido MDFM, deu muita atenção às comunidades piscatórias quando foi governo no ano 2006.

«A proposta que fazemos é melhorar a condição de vida e de trabalho dos pescadores. Se formos governo teremos projectos concretos a executar. O povo está farto de promessas ilusórias, projectos irrealizáveis», frisou.

No meio de aplausos, e de apelos ao voto no quadradinho 11 nas eleições de 25 de Setembro, o líder do MDFM-UL, prometeu fazer «coisas pequenas para a melhoria da vida das comunidades piscatórias».

Para Miguel Gomes, a mensagem do MDFM-UL, está a ter impacto no seio do eleitorado. A campanha no terreno está a seguir a estratégia de contacto por à porta.

«Estamos a fazer uma camapnha mais porta a porta. Estamos a aproveitar esta campanha para consolar o povo e conhecer mais de perto as suas preocupações e de cada cidadão», pontuou, o Presidente do MDFM-UL.

Miguel Gomes – Presidente do MDFM-UL

Os pescadores e vendedoras de peixe das Praias Cruz, Loxinga e Gamboa, foram sensibilizados a votarem no Movimento Democrático Força da Mudança – União Liberal, como alternativa para conquistarem o desenvolvimento sustentável.

Partido criado pelo ex-Presidente Fradique de Menezes, o MDFM-UL ganhou as eleições legislativas de 2006 em coligação com o partido PCD, e participou também em vários governos de coligação, incluindo o actual governo liderado por Jorge Bom Jesus.

Porta a porta, o MDFM-UL amealha votos para conquistar o poder político nas eleições de 25 de Setembro.

Abel Veiga