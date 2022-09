“O que eu quero é poder tocar, alcançar eleitores que não são da ADI”

Para chegar a tão desejada maioria absoluta nas eleições de 25 de Setembro, Patrice Trovoada tem vontade de tocar no eleitorado que não é da ADI. Um toque, para alcançar a consciência do eleitor.

Por isso o líder da ADI, está com pé na estrada, no meio do pó da gravana a percorrer São Tomé por estradas, caminhos e atalhos (vuwá satá), ao encontro de gentes da ADI, mas com mais vontade de encontrar pelo caminho gentes que não são da ADI, para dar de beber a sua mensagem contra a fome, contra o custo de vida, pela inclusão e desenvolvimento.

«O ADI há mais de 12 anos tem um eleitorado fixo de 40%. Aqui eu tenho o meu eleitorado fixo. Mas o que eu quero é poder tocar, alcançar aqueles que não são tradicionalmente eleitores do ADI, e que podem estar a hesitar a ver quem é o melhor. Isso é que me interessa…» afirmou Patrice Trovoada num momento de pausa, durante a caminhada pela estrada da localidade de Changra.

Como se fosse pão, Patrice Trovoada chama o eleitorado que não é da ADI para provar, para experimentar. Como limão, Patrice quer que o eleitorado que não é da ADI, o esprema até sair todo suco.

«Quero que aqueles que não são da ADI possam acreditar em mim, e experimentar também. O povo da ADI que me recebe me dá muito prazer. Mas, fico preocupado em convencer os outros para que possamos ter maioria absoluta e trabalhar com estabilidade», confirmou.

PATRICE DESMENTE FUGA

Acusado pelos seus adversários de ciclicamente fugir de São Tomé e Príncipe, para o estrangeiro, Patrice Trovoada, que regressou ao país no último domingo, após 4 anos de ausência, é novamente indicado por vozes nas redes sociais, como estando a preparar para zarpar de São Tomé, já nesta sexta-feira.

«Completamente falso», declarou. Patrice Trovoada, explicou que está recenseado como eleitor em Portugal. Transferiu a sua residência eleitoral de Lobata, para Portugal onde exerceu direito de voto nas eleições presidenciais de 2021.

Agora para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro, não vai poder exercer o direito de voto. Tudo porque não foi possível a Comissão Eleitoral Nacional, realizar o recenseamento eleitoral, e a actu8alização dos cadernos eleitorais.

«É uma pena não poder dar o exemplo cívico de votar. Estou aqui em São Tomé e Príncipe, estou inscrito como eleitor em Portugal. O voto de Portugal fica perdido», reforçou.

Está em São Tomé e Príncipe e pretende ficar até o resultado final das eleições de 25 de Setembro.

«Não posso enquanto Presidente do partido, e num momento tão importante, sair sábado para ir votar em Lisboa e regressar domingo. É uma especulação, é uma mentira».

No entanto, Patrice Trovoada reconheceu que vai viajar na sexta-feira.

«Sexta-feira vou ao Príncipe, não preciso passaporte para ir ao Príncipe. Vou de avião porque Príncipe é outra ilha. Mas estou no território nacional e com os militantes da ADI, para prepararmos aquilo que espero ser uma vitória no domingo», concluiu.

Abel Veiga