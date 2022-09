Patrice promete medidas para conter o custo de vida e combater a “Pajerocracia”

Pé na estrada, foi assim que Patrice Trovoada, Presidente da ADI, implementou a caça ao voto na quarta – feira 21 de Setembro. A caminhada de caça ao voto começou na Roça Santa Margarida, e seguiu pela estrada que dá acesso a Potó.

Patrice Trovoada passou antes por Monte Macaco, regiões do distrito de Mé-Zochi e que pertencem a freguesia da Madalena.

Campanha da ADI no terreiro da Roça Boa Entrada

Quando chegou a Boa Entrada tinha entrado no distrito de Lobata. No terreiro da Roça Boa entrada, assim como noutras localidades, a mensagem eleitoral estava focada na implementação de medidas para combater a fome, que segundo Patrice Trovoada, se transformou na maior reclamação da população da ilha de São Tomé.

«A cesta básica tem que ser revista. Sabemos que um dos elementos fundamentais da alimentação dos são-tomenses é o arroz», afirmou.

Na conversa com os jornalistas, Patrice Trovoada, explicou que boa parte do arroz que alimenta o mercado nacional é ofertado pelo Japão. As medidas para combate a fome têm como um dos alvos, o donativo japonês.

«O que estamos a dizer é que no próximo carregamento de arroz vamos baixar significativamente o preço», assegurou.

O próximo carregamento de arroz ofertado pelo Japão chega a São Tomé no mês de Outubro. À semelhança do que aconteceu nas eleições legislativas de 2014, Patrice Trovoada, pede ao eleitorado votos, em troca da baixa do preço do arroz, caso a ADI ganhe as eleições legislativas de 25 de Setembro de 2022.

A redução do preço do arroz, junta-se a subvenção, «dos transportes para as zonas longínquas, e não se vive só do arroz. Por conseguinte os outros produtos também vão beneficiar da subvenção dos transportes, vão beneficiar da baixa das tarifas, e das taxas alfandegárias», explicou Patrice Trovoada.

As medidas de urgência para travar o aumento do custo de vida e eliminar a fome, são profundas. Se for eleito Primeiro-ministro, Patrice Trovoada, diz que vai promover negociações entre os comerciantes e os bancos, para implementar uma moratória sobre os créditos e juros.

«Vamos ver também com os comerciantes qual a situação que têm a nível do crédito. A partir daí em concertação com os bancos vamos encontrar uma moratória», frisou.

Changra, Santo Amaro, Maianço, Conde, Micoló, Agostinho Neto, são regiões do distrito de Lobata, que Patrice Trovoada percorreu a maior parte das vezes a pé. Contacto directo com as populações. Muitos abraços e alguns emocionados.

O compromisso eleitoral para combater a fome e conter o custo de vida, é sério e repetido em cada uma das localidades. Patrice Trovoada, sabe também que a baixa das tarifas alfandegárias, e do próprio preço do arroz ofertado pelo Japão, vai provocar a redução das receitas nos cofres do Estado. Como equilibrar as contas, para o país não cair no colapso financeiro? O Presidente da ADI, diz que vai cortar drasticamente nas despesas. A “pajerocracia», vai acabar.

«Vamos agir sobretudo sobre os carros do Estado. Somos um país em que podemos chamar de Pajerocracia. Consideramos que os carros do Estado também constituem uma grande despesa para o orçamento geral do Estado. Temos algumas soluções transitórias, mas que terá efeito imediato junto a população», pontuou, Patrice Trovoada.

Durante a campanha eleitoral, o Presidente da ADI tem criticado a aquisição pelo Estado de viaturas, sobretudo Jeeps de alta cilindrada, que custam acima de 50 mil euros, para o conforto dos gestores, directores, magistrados e demais autoridades da administração pública.

A par da luta contra a “pajerocracia”, o líder da ADI pretende neste momento de crise energética e financeira internacional com impacto duro sobre São Tomé e Príncipe, convencer os parceiros internacionais que têm projectos a serem implementados no país, a reafectarem os recursos alocados para novas frentes consideradas urgentes.

«Devemos calendarizar, reorientar alguns recursos disponíveis para ir ao mais urgente. Para mim, o mais urgente é a construção e reabilitação de estradas que vão ter impacto sobre os transportes, na economia, nomeadamente no turismo, e na criação de emprego não qualificado», concluiu.

Patrice Trovoada garante que as medidas elaboradas no programa de urgência, contra a fome e a subida do custo de vida representam um compromisso sério que assume com o eleitorado.

Se ganhar as eleições legislativas de 25 de Setembro, Patrice Trovoada será implacavelmente fiscalizado pelo povo, através da imprensa, para executar o compromisso eleitoral de combate a fome.

Abel Veiga