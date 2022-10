China erradicou a pobreza extrema desde 2021, e antecipou a meta de 2030  

Erradicação da pobreza extrema é o objectivo número 1 do desenvolvimento sustentado definido pelas Nações Unidas, e com meta no ano 2030.

Através da política de modernização socialista liderada pelo Partido Comunista da China, o país asiático conseguiu erradicar a pobreza extrema, 10 anos antes da meta fixada pelas Nações Unidas para todos os países do mundo.

Em entrevista dada ao Téla Nón e a outros órgãos de comunicação social de São Tomé e Príncipe, Xu Yingzhen, embaixadora da China no arquipélago, revelou o orgulho de todos os chineses, pela conquista que prova a eficiência do sistema de governação escolhido pela República Popular da China.

«Um sucesso que nos orgulha, é que no ano passado (2021) atingimos a erradicação total da pobreza extrema. É um sucesso que o nosso partido comunista conquistou com 10 anos de antecedência em relação a agenda 2030 da ONU», afirmou a embaixadora da China.

Exactamente numa altura em que o mundo assiste ao aumento da pobreza extrema nos países desenvolvidos, a China que se considera como um país em vias de desenvolvimento, eliminou a pobreza extrema antes da meta definida pela ONU.

Para o governo chinês, o sucesso do sistema de governação socialista na luta contra a pobreza, é um exemplo prático do respeito pelos direitos humanos.

«É um exemplo claro de que o nosso governo dá grande importância aos direitos humanos, porque a luta contra a pobreza é um desafio muito grande para todos os países do mundo», pontuou Xu Yingzhen.

O socialismo com características chinesas, defende e valoriza a vida. «Direito de viver e de sobreviver é para nós o maior direito humano», reforçou a embaixadora da China.

Numa altura em que o mundo desenvolvido se debate com diversas manifestações de descontentamento, de protestos e até mesmo de sublevação popular contra os governos, por causa do aumento da pobreza, ou pela gestão danosa, e implementação de políticas desajustadas, o governo da China diz que tem aprovação de 90% da sua população.

«Um inquérito feito no terreno da China pela Universidade de Harvard dos Estados Unidos de América, indica que o nível de confiança dos chineses para com o governo é superior a 90%. É uma cifra muito elevada. Isso demonstra que a grande maioria do povo chinês apoia o sistema de governo liderado pelo Partido Comunista da Chinês», precisou a embaixadora Xu Yingzhen.

China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. O sistema socialista chinês, construiu a segunda maior economia do mundo. Segundo a embaixadora da China, a principal tarefa dos governos é satisfazer as necessidades do povo. E isso consubstancia o pilar central dos direitos humanos.

«Acho que é um assunto importante para os direitos humanos. Saber se o povo está contente com o governo ou não…», concluiu.

Abel Veiga