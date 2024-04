Especialistas chineses intensificam acção para Príncipe ser declarado livre do paludismo em 2027

A ilha do Príncipe está na linha da frente do plano estratégico nacional para a eliminação do paludismo. Com apoio da OMS, da cooperação chinesa, do fundo global e do programa nacional para eliminação da doença, 2027 é o ano indicado para a ilha do Príncipe e o distrito de Caué no sul da ilha de São Tomé serem declarados como regiões livres do paludismo.

Uma tarefa no entanto difícil, tendo em conta que para ser declarada a eliminação do paludismo nas duas regiões do país em 2027, é preciso garantir a inexistência de casos da nos 3 ou 2 anos anteriores.

Dados recolhidos pelo Téla Nón junto ao programa nacional para eliminação indicam que de janeiro a março de 2024, Príncipe registou 9 casos de paludismo. Número residual numa população de cerca de 8 mil habitantes. No entanto, é um indicador de que a doença está presente na ilha.

«Temos uma média de 1 caso por 1000 habitantes na ilha do Príncipe. Já no distrito de Caué estamos a registar zero casos de paludismo», explicou João Alcântara, director do programa nacional de eliminação do paludismo.

É neste cenário que especialistas chineses de luta contra o paludismo decidiram intensificar as acções de controlo e fiscalização do paludismo na região autónoma do Príncipe.

Em parceria com os técnicos do programa nacional de eliminação da doença foram realizadas visitas técnicas ao território do Príncipe para recolha de informações sobre os meios técnicos e materiais existentes e realizada a capacitação dos recursos humanos do sector da saúde da ilha.

Huang Xinan, chefe dos especialistas chineses de combate ao paludismo disse ao Téla Nón que os especialistas estão atentos à situação de prevalência do paludismo no Príncipe e que a cooperação chinesa «planeia investir na assistência à prevenção e controlo do paludismo na região autónoma».

Durante a visita aos centros de saúde do Príncipe com destaque para o hospital Manuel Quaresma Dias da Graça, a equipa de especialistas chineses partilhou com os profissionais da saúde e membros da sociedade civil do Príncipe, a experiência chinesa na eliminação da doença.

«A experiência bem-sucedida da China na prevenção e controlo do paludismo já está a ser implementada em São Tomé e Príncipe, nomeadamente o tratamento em massa dos grupos-alvos da doença, o uso do mosquiteiro impregnado de longa duração», assegurou Huang Xinan.

O modelo chinês de combate ao paludismo é reconhecido pela OMS. Os casos são notificados no prazo máximo de 1 dia após o diagnóstico, a investigação epidemiológica é realizada no prazo de 3 dias e a investigação e tratamento dos focos da doença são solucionados no prazo máximo de 7 dias.

Os técnicos de análises da região do Príncipe que realizam a busca activa, ou seja, a realização de testes de paludismo de porta a porta, foram formados pelo director do programa nacional para eliminação do paludismo João Alcântara.

A busca activa de casos de paludismo no Príncipe conta com meios mais modernos de registo. Os dados recolhidos são registados em tablets. Huang Xinan, chefe da equipa de especialistas chineses foi orador de uma palestra sobre o “Sistema de Vigilância e Alerta Precoce da Malária em São Tomé e Príncipe” «e formou elementos da equipa de busca ativa sobre como inserir dados por meio de tablets».

Para além da formação dos agentes locais de luta contra o paludismo, a equipa de especialistas chineses entregou aos centros de saúde do Príncipe tablets para registo e monitorização dos dados epidemiológicos, assim como bonés e t-shirts para uniformizar a equipa de busca activa do paludismo.

Os poucos casos de paludismo que são registados na ilha são imediatamente tratados. Daí a importância dos medicamentos antipalúdicos que a China ofertou aos centros de saúde do Príncipe como a artemisinina-piperaquina.

Reagentes e consumíveis de laboratório (lâminas, corantes, giemsa etc), também foram ofertados ao Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça.

Para garantir um combate mais cerrado contra o paludismo e para que Príncipe seja declarado em 2027 região livre da doença, Huang Xinan anunciou que a cooperação chinesa no domínio da luta contra o paludismo vai criar uma célula permanente de especialistas chineses no território do Príncipe.

Abel Veiga