Equipa do XVIII governo constitucional é maioritariamente jovem

O Presidente da República Carlos Vila Nova validou a lista de nomes apresentada pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, para composição da equipa do XVIII governo Constitucional.

Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, jurista e activista da emancipação das mulheres foi Ministra da Justiça no XVI governo constitucional liderado por Patrice Trovoada. A jurista regressa ao sector. Foi nomeada por decreto presidencial como ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos do XVIII governo constitucional.

Gareth Haddad do Espírito Santo Guadalupe, jovem que foi porta-voz do partido ADI, trabalhou também no Banco Central de São Tomé e Príncipe. Deixou o cargo de assessor do Presidente da República Carlos Vila Nova, e passa a ser Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares.

Alberto Neto Pereira, ex-Presidente da Comissão Eleitoral Nacional(2018), é um diplomata que nos últimos anos exerceu a funções junto a representação da União Europeia em São Tomé e Príncipe. É o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

Jorge Amado, ex-Presidente do partido MLSTP, ministro da defesa nacional indigitado pelo anterior governo de Jorge Bom Jesus, continua a dirigir a política de defesa, e recebeu por acréscimo o pelouro da administração interna.

Jorge Amado, que no passado e enquanto líder da bancada parlamentar do MLSTP, foi um dos principais contestatários das políticas de Patrice Trovoada, mereceu a confiança do primeiro-ministro e foi nomeado pelo Presidente da República como novo Ministro da Defesa e Administração Interna.

Abel da Silva Bom Jesus, é um agricultor de mão cheia. Um jovem que tem as mãos sempre na terra, e sujas de barro. Tudo indica que vai pressionar as mãos limpas acomodadas nos gabinetes do ministério da agricultura a lançarem-se a terra. Ex-candidato às eleições presidenciais de 2021, Abel Bom Jesus, que queria ser “Pligidentxi Pôvô”, é agora Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

Ginésio Valentim Afonso da Mata. Quadro do sector das finanças. Jovem que nos últimos tempos administrou o projecto Zunta Món, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, Genésio da Mata, foi Director do Orçamento do Ministério do Plano e Finanças. Nomeado por indicação de Patrice Trovoada como Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul.

Celsio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira, é o novo Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais. Foi director do hospital central Ayres de Menezes. Nos últimos anos por opção do governo cessante, Célsio Junqueira administrou a empresa dos Correios. Conseguiu recuperar uma empresa que tinha sido dada como liquidada. Agora vai administrar o doente e moribundo sector da saúde de São Tomé e Príncipe.

A Ministra da Educação, Cultura e Ciências, chama-se Isabel Maria Correia Viegas de Abreu. Foi sempre quadro do ministério da educação. Professora e directora do sistema de ensino.

Adelino Afonso Fernandes Rosa Cardoso, foi nomeado Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Sempre trabalhou como quadro técnico do sector das obras públicas.

Eurídice Borges Semedo Medeiros, antiga atleta são-tomense de pista do atletismo, ocupou o cargo de Presidente da Federação de Atletismo, é a nova Ministra da Juventude e Desporto.

A lista ministerial de Patrice Trovoada, trouxe uma novidade. Trata-se do Ministério dos Direitos da Mulher. Maria Milagre de Pina Delgado é o nome indicado, como tutelar da nova pasta ministerial.

O decreto do Presidente Carlos Vila Nova, que nomeia os membros do governo foi publicado na tarde de sábado dia 12 de Novembro. Esta segunda-feira 14 de novembro, os membros do governo tomam posse numa cerimónia que decorrerá no Palácio do Povo.

Abel Veiga