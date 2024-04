Lançada a segunda fase de reforma da administração pública em STP

A administração pública de São Tomé e Príncipe tem 14870 funcionários. O número exato foi conhecido com a conclusão do processo de monitorização que constituiu a primeira fase da reforma da administração central do estado.

«Vamos começar a implementação de base de dados. Todo o processo vai estar numa plataforma em que teremos todas as informações dos funcionários públicos» – disse Domitília Sousa, diretora da administração pública.

A segunda fase está lançada e vai consistir na análise das estruturas setoriais dos diferentes ministérios.

«Vamos organizar cada ministério em conformidade com a legislação que institui determinados sectores, ver se são ou não úteis e alguns deles serão fundidos» – avançou Domitília Sousa.

O que se procura é ter setores eficientes e eficazes para responder aos desafios dos novos tempos.

«Devemos trabalhar para atingir o objetivo principal que é modernizar, modificar e transformar a nossa administração pública tendo em conta que o nosso desenvolvimento enquanto estado, os interesses individuais de cada cidadão e os interesses das empresas dependem muito da qualidade do funcionamento da administração pública. Os diagnósticos foram feitos, através de vários relatórios e a conclusão é que é necessário transformar e reformar a administração pública» – destacou Ilsa Amado Vaz, Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos.

Espera-se que todo o processo esteja concluído até 2030.

José Bouças