Governo equaciona a possibilitar de apostar na produção interna de uniformes para os setores públicos

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe admitiu a possibilidade do país começar a produzir uniformes para fazer face às necessidades do dia a dia no setor público onde a utilização de uniforme constitui obrigatoriedade.

Patrice Trovoada deixou esta ideia na sequência da visita efetuada ao quartel do exército, onde recentemente se sentiram grandes dificuldades para dar resposta à última incorporação de novos soldados.

A reflexão deverá ser feita nos próximos dias para que o governo possa decidir se avança ou não com a produção local de uniformes, para satisfazer não só a necessidade das forças militares e paramilitares como também nas áreas da educação e da saúde.

«Temos que ter uma maneira sustentável de vestir. Nós somos um mercado pequenino e temos que ver se agrupamos as necessidades. O que eu pedi é para fazermos uma reflexão em termos de vestuário do sector público, nomeadamente, as forças armadas, as polícias, a cadeia, o hospital, etc, para ter volume e ver se conseguimos produzir aqui, localmente, senão temos que encontrar outras vias»- disse Patrice trovoada, primeiro-ministro e chefe do governo santomense.

José Bouças