Governo quer travar a rotura constante do stock de bens essenciais no mercado

Tem sido frequente nos últimos tempos a rotura do stock de alguns bens essenciais no mercado em São Tomé e Príncipe.

Para travar a situação, o governo reuniu com os operadores económicos e encontrou algumas barreiras. Uma delas é a falta de divisas para assegurar a importação.

«O governo está a trabalhar para que muito rapidamente essa situação seja reposta» – disse Fernando Amadeu, Diretor-geral do Comércio.

O atraso por parte das companhias de navegação é também outra preocupação dos operadores económicos. Um cenário que está agora ainda mais complicado com o facto de duas dessas companhias terem deixado de operar para São Tomé e Príncipe.

«Tudo isso condiciona, em certa medida, a chegada dos produtos ao nosso país, mas julgo que com o repto lançado hoje de criar-se uma comissão dos operadores económicos que possa trabalhar juntamente com o governo, poderemos encontrar caminho para minimizar essa situações»- avançou o diretor-geral do comércio.

Os operadores económicos queixam-se também da diminuição considerável do poder de compra da população por um lado e por outro do fluxo migratório para Portugal que já está a ter grande impacto na economia santomense.

«Os aviões continuam a ir superlotados para Portugal e, por este andar, a quem é que vamos vender os produtos? Aos velhinhos, crianças, aos 14 ou 15 mil funcionários públicos? A quem vamos vender os produtos? É a pergunta que eu gostava que me respondessem» – questionou o empresário José Fernando.

Uma pergunta que ficou para já sem resposta.

José Bouças