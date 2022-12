Novo quadro de cooperação da ONU em STP avaliado em 150 milhões de dólares

Eric Overvest, coordenador residente das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, e o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, assinaram o novo quadro de cooperação entre as Nações Unidas e o arquipélago.

Avaliado em 150 milhões de dólares, a representação da ONU no país, anunciou que já mobilizou 50 milhões de dólares para financiar o novo quadro de cooperação com duração de 5 anos, preenche o período de 2023 à 2027.

Segundo a ONU, o quadro de cooperação «orienta e dirige a colaboração entre a ONU e o governo santomense no sentido de acelerar o progresso para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)», refere uma nota do sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe.

O Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento também subscreveram o quadro de cooperação da ONU para São Tomé e Príncipe. As duas instituições financeiras são parceiras das Nações Unidas no processo de implementação do quadro de cooperação.

A sociedade civil, o sector privado, as universidades locais, e os parceiros desenvolvimento do país, participaram na elaboração do novo quadro de cooperação.

8 agências das Nações Unidas estão baseadas em São Tomé. Segundo a coordenação do sistema da ONU, outras 10 agências não residentes no país estão envolvidas no novo quadro de cooperação.

Um programa-quadro de cooperação que será executado em parceria com os governos, central e regional, e as câmaras distritais(poder local).

Abel Veiga