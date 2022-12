“Encomenda e Traição” provocam a demissão do Chefe de Estado Maior das FASTP

O brigadeiro Olinto Paquete, leu a carta de pedido de demissão que entregou esta quinta – feira ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Vila Nova.

As mais recentes imagens de tortura aos detidos, com destaque para o falecido Arlécio Costa nas instalações do quartel do exército, publicadas na tarde de quarta-feira 30 de novembro, precipitaram a decisão do brigadeiro Olinto Paquete.

Após o sucesso que diz ter sido a operação das forças armadas em neutralizar a invasão do quartel de morro, as imagens de tortura levaram o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, a sentir-se enganado, traído e diante de uma encomenda.

«Parece-me que foi uma encomenda. Pois obedeceu a um plano criteriosamente estabelecido, culminando com a publicação de imagens pelas 18 horas de ontem (30 de Novembro). Coisas que eu não sabia, porque me informaram com dados falsos, e proferi informações falsas à nação, pelo que peço desculpas», declarou o Chefe de Estado Maior das FASTP.

Factos ocorridos no interior do quartel, e que foram ocultados ao Chefe de Estado Maior. «Os factos posteriores, inexplicáveis, horrorosos, comprometeram tudo o que foi feito», frisou.

Na sua primeira intervenção pública sobre os acontecimentos de 25 de novembro, o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, justificou a morte de Arlécio Costa com uma tentativa de fuga, tendo o falecido caído da carrinha militar onde estava a ser transportado para o quartel do exército. E que as outras 3 vítimas mortais teriam sido resultado da detonação de uma carga explosiva.

As imagens de tortura publicadas nas redes sociais vieram provar que as informações veiculadas naquela altura pelo Chefe de Estado Maior, eram falsas.

«Porque a minha educação e a minha formação não me permitem aceitar tal atrocidade e actos de traição que lesão a pátria, venho pela presente apresentar o meu pedido de demissão das funções de Chefe de Estado maior das Forças Armadas….São Tomé e Príncipe acima de tudo….», concluiu o brigadeiro Olinto Paquete.

A denúncia de engano e traição no seio das forças armadas, feita pelo Chefe de Estado Maior Olinto Paquete, prenuncia um agravamento do clima de tensão e de desconfiança na instituição militar.

Abel Veiga