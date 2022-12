Miguel Trovoada sugere introspecção para “ fazermos uma análise crítica de quem somos”

O ex-Presidente da República, Miguel Trovoada, recebeu na quinta feira, uma visita especial, e presentes. Trata-se do representante das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe Eric Overvest. Segundo a representação da ONU os presentes foram entregues para estimular o espírito do Natal. Um periodo de paz e também de amor.

O representante da ONU em São Tomé e Príncipe e Miguel Trovoada conversaram durante mais de 3 horas. Uma oportunidade para ambos se conhecerem.

O momento de alguma tensão e de crispação social que se vive no país, após os acontecimentos de 25 de novembro, dominou parte da conversa.

«Infelizmente continuamos a viver um clima de grande instabilidade. O país necessita de reformas profundas para consolidar o Estado de Direito Democrático», afirmou o ex-Presidente Miguel Trovoada.

Eric Overvest disse aos jornalistas que durante a conversa, com Miguel Trovoada, as Nações Unidas, prometeram reforçar a reforma do sistema de justiça e contribuir para a melhoria do sistema nacional de segurança.

Momento em que a representação do sistema da ONU em STP entrega os presentes natalícios a Miguel Trovoada

Primeiro Presidente de São Tomé e Príncipe eleito em democracia pluralista no ano 1991, Miguel Trovoada, é considerado o pai da II República que vigora há 32 anos.

«A ideia fundamental na II República era fazer mudança do país, mudança do paradigma, da situação política, e criar as bases de desenvolvimento económico», referiu.

A II República tem sido marcada por muita instabilidade política, social, queda da produção, e aumento do desemprego.

«Tivemos muitas alternâncias, mas não tivemos a real mudança. Agora julgo que devemos todos olhar para o futuro, mas fazendo uma análise crítica daquilo que somos. Mais de 40 anos após a independência, o ponto em que chegamos», pontuou Miguel Trovoada.

O antigo Presidente da República, foi representante do secretário-geral das Nações Unidas, na Guiné-Bissau. Antes Miguel Trovoada representou a comissão de sábios do continente africano para a paz na Costa do Marfim.

Miguel Trovoada em conversa com o representante do sistema das Nações Unidas Eric Overvest

Com larga experiência na mediação de conflitos, e na promoção da paz no continente africano, o Téla Nón pediu a Miguel Trovoada, uma reacção a luz dos acontecimentos de 25 de Novembro, que produziram mortes, lançaram o país num clima de tensão sem precedentes.

«O povo são-tomense não merece isso, e nós os responsáveis a todos os níveis, quer os mais antigos e os mais novos, temos que assumir essa responsabilidade, e procurarmos encontrar vias e meios para sairmos dessa situação», frisou.

Diálogo é a principal arma de combate pela paz. Para Miguel Trovoada, o Diálogo deve ser uma espécie de cultura impregnada na sociedade são-tomense.

«Excluo a utilidade do diálogo festival. Diálogo com trompetas,,,um festival que é uma perda de tempo. Vamos dialogar sim, no nosso quotidiano. Somos são-tomenses, Somos Todos Parentes ..por vezes passamos um por outro e nem cumprimentamos…», realçou.

Miguel Trovoada disse que interpreta o homem como um ser pluridimensional. «Não podemos reduzi-lo apenas a dimensão política. É preciso que o homem aceite essa pluralidade, essa pluridimensão e que dentro dela procure encontrar a unidade, união e coesão para que se possa dialogar», pontuou.

Na sua residência na capital São Tomé, o antigo Presidente da República (1991 – 2001), recordou que a diferença «é uma riqueza». Uma riqueza que segundo Miguel Trovoada, não pode constituir obstáculo «para que os homens se entendam e construam em conjunto uma sociedade de futuro, para um mundo melhor», concluiu.

A representação do sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, levou presentes de natal, e recebeu de Miguel Trovoada, conselhos, e uma análise profunda da história e da actualidade política, social e cultural de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga