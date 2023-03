Delfim Neves – A cronologia do negócio feito com o Terreno da Praia das Conchas

Que eu saiba, os profissionais da comunicação social são-tomense ainda não deram a devida atenção aos aspetos do relatório da Procuradoria da República referentes à concessão e à venda dos terrenos na Praia das Conchas. Graças à investigação criminal a população chegou a saber que :

1) Em 10 de março de 2021, a empresa CNN – Clube Nacional de Negócios, de Delfim Neves, na altura presidente da AN, recebeu do Estado duas concessões para terrenos na Praia das Conchas com uma área total de 191,7 ha, “para construção de um complexo turístico”.

2) Em 5 de maio de 2021, Delfim Neves vendeu a concessão de 185 ha ao empresário alemão Titus Gebel, radicado em Mónaco, pelo montante total de €1.387.500,00.

3) Em 20 de maio de 2021, Titus Gebel efetuou duas transferências bancárias, uma de €577.500,00 e outra de €810.000,00 respetivamente para duas contas de Delfim Neves, uma em Portugal, outra na China.

4) O relatório refere-se a Titus Gebel explicitamente como “promotor das Cidades Privadas”

O que não está explicitamente no relatório, mas também é do conhecimento público é que

5) A empresa de Titus Gebel chama-se https://www.tipolis.com/ O seu objetivo nunca foi a construção de um complexo turístico na Praia das Conchas, mas a de uma Cidade Privada para 35,000 estrangeiros, um projeto de claros contornos neocoloniais. Será que Delfim Neves desconhecia o verdadeiro objetivo deste projeto?

6) Já em dezembro de 2019 foi criado o site ProsperityZone.com (Zona de Prosperidade) para promoção da Cidade Privada em S.Tomé.(já se encontra extinto)

7) Em 25 de maio de 2021, Titus Gebel e sócios criaram nas Maurícias a empresa STP Prosperity para proteger o investimento em S.Tomé

8) Em 18 de julho de 2021, Delfim Neves participou nas eleições presidenciais realizando grandes comícios. Mesmo assim, ficou apenas no terceiro lugar, com 18.3% dos votos. Como outros candidatos, não submeteu devidamente o relatório de contas da sua campanha.

8) Em 17 de outubro de 2021, durante uma conferência intitulada “Liberty in our Lifetime”, Gebel afirmou que um Estado africano tinha aprovado a criação de uma zona semiautónoma e que a fase da construção podia começar em 2022. Vejam o vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=m0gQKvPOIJ8

9) O Diário da Assembleia Nacional, de 22 de dezembro de 2021, refere-se ao parecer da 1.ª Comissão Especial sobre o novo Código das Atividades Francas e Offshore. O título VI desta proposta-lei refere-se explicitamente a Zonas de Prosperidade (art. 87- art.102). Vejam o documento em

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B1EsOyq-b4MJ:https://www2.camara.leg.br/saotomeeprincipe/diarios-da-an/xi-legislatura-22-11-2018/ii-serie-a/7.a-sessao/DAN09-IIS.pdf/at_download/file&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=de

10) Em 28 de julho de 2022, os deputados dos então partidos do governo aprovaram o Código das Atividades Francas e Offshore com uma maioria de apenas 29 deputados e não uma maioria qualificada numa tentativa de ultrapassar o veto do presidente Carlos Vila Nova. Pelos vistos, houve um forte interesse em aprovar este Código ainda antes das eleições.

11) Em 4 de agosto de 2022, Arzemiro “Banu” dos Prazeres, então diretor executivo da APCI, diz à agência Lusa que “A nova Lei para zonas francas de São Tomé e Príncipe…, já levou “quatro grandes empresas” estrangeiras a manifestarem-se interessadas em investir no país….explicou que se tratam de ‘sul-africanos, canadianos, monegascos‘e a sociedade promotora da já existente zona franca de Malanza…”. Vejam em

12) Em 10 de agosto de 2022, o presidente Carlos Vila Nova recusou-se de novo de promulgar o Código das Atividades Francas e Offshore. Vejam em https://www.stp-press.st/2022/08/11/presidente-da-republica-diz-que-nao-havera-lei-das-zonas-francas-sem-promulgacao-presidencial/

13) Em 6 de janeiro de 2023, o seminário português SOL publicou uma entrevista com o primeiro ministro Patrice Trovoada, em que disse relativamente ao projeto de Titus Gebel o seguinte:

“….havia uma cidade privada em São Tomé para 35 mil pessoas, em que as regras de funcionamento interno não têm nada a ver com as leis da República. Evidentemente que deitámos isso abaixo. É uma ceita, o que é que se passa?…”

À pergunta adicional do jornalista “Um pequeno aparte que eu fiquei muito curioso. Uma cidade privada de uma seita?” Trovoada respondeu:

“Não sei se é uma seita, mas é uma cidade privada, são uns alemães e suíços. O anterior Governo deve saber quem são, mas nós travámos o projeto, não faz sentido, não vemos como é que podemos ter uma cidade privada em São Tomé para umas 35 mil pessoas num país com 200 mil.”.

Gerhard Seibert – Investigador associado / CEI / ISCTE-IUL