Marinha da Espanha apoia formação da guarda costeira no combate a criminalidade marítima

É no quadro do programa de apoio à estratégia de segurança marítima na África Central que o navio patrulha designado “Audaz” da Armada Espanhola, vai realizar no mar alo largo de São Tomé, um exercício de combate e repressão da criminalidade, em colaboração com a guarda costeira são-tomense.

O programa de apoio à estratégia de segurança marítima na África Central, é financiado pela União Europeia, e pelo programa global contra a criminalidade marítima.

O gabinete regional para a África Ocidental e Central das Nações Unidas para a droga e o crime (UNODC ROSEN), está também envolvido na estratégia de segurança marítima.

A partir de 11 de Abril e através do seu programa global contra a criminalidade marítima a UNODC lança em São Tomé, um conjunto de acções de capacitação e preparação da guarda costeira e de outras instituições do Estado ligadas a segurança marítima, com destaque para o do quadro jurídico aplicável à pirataria e outros crimes marítimos em São Tomé e Príncipe.

Segundo uma nota de imprensa do gabinete das Nações Unidas, contra droga e o crime, será ministrada “uma formação teórica sobre as técnicas de recolha de prova em locais de crime, uma apresentação dos benefícios da recolha eletrónica de provas no caso de atos ilícitos cometidos no mar…»

Quadros da polícia judiciária, magistrados do ministério público e judiciais, a polícia aduaneira, técnicos do sector das pescas e de outras instituições, participarão na formação.

Quatros e técnicos nacionais que participação num julgamento simulado dos infractores. Julgamento simulado que acontecerá após um exercício operacional no mar. «Um exercício operacional no mar, ao largo da costa de São Tomé e Príncipe a bordo do navio patrulha espanhol ‘Audaz’ em colaboração com a Guarda Costeira santomense», confirma o gabinete das Nações Unidas contra a droga e o crime.

UNODC explica que o objetivo geral é combater e reprimir a criminalidade marítima na região da África Central, e assegurar a aplicação do direito do mar e das leis nacionais correspondentes.

Por isso a necessidade de haver coordenação entre as autoridades militares, policiais, administrativas e judiciais.

«Estas atividades levadas a cabo com o apoio da Marinha espanhola visam, por um lado, reforçar as capacidades operacionais da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe bem como evidenciar as necessidades de reforma legislativa e, por outro lado, permitir que os vários intervenientes na fase judiciária melhorem a sua colaboração», refere a nota do Gabinete da ONU contra a droga e o crime.

A UNODC, concluiu que as actividades visam reforçar as capacidades de aplicação da lei na República de São Tomé e Príncipe tanto nas zonas marítimas como terrestres do país.

Abel Veiga