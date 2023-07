Rússia forma agentes da polícia de STP em Peritagem Forense

Segundo uma nota do Comando geral da Polícia de São Tomé e Príncipe, dois agentes foram formados na Rússia em peritagem forense.

«Os Aspirantes a Oficiais de Polícia Eusinger dos Reis D’Alva e Timofe da Moura Gomes Pinto, quadros da Polícia Nacional concluíram o Curso em Peritagem Forense na Universidade de Moscovo, do Ministério do Interior da Rússia», refere a nota do comando geral da polícia nacional.

A nota acrescenta que no dia 30 de junho último decorreram as respetivas defesas públicas das dissertações. Para o aspirante Eusinger D’Alva o tema da dissertação foi “Pesquisa forense de documentos de identificação dos cidadãos da República Democrática de São Tomé e Príncipe”.

A defesa da tese na universidade de Moscovo foi acompanhada pelo Diretor do Departamento de Formação da Polícia Nacional e por familiares e amigos, por video conferência.

Por sua vez o aspirante Timofe Pinto defendeu o tema “Análise forense das notas de São Tomé e Príncipe”.

Segundo o comando geral da polícia nacional os dois aspirantes formados na Rússia estão habilitados a ascenderem à categoria de Oficial, com a patente de Subcomissário.

Depois da formação dos oficiais das forças armadas de São Tomé e Príncipe durante os primeiros 15 anos da independência nacional, a Rússia passou a partir dos finais da década de 90, já na segunda república(democracia pluralista) a formar os agentes da polícia nacional.

Abel Veiga