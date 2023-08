Um apelo à acão pela Liberdade e Prosperidade

Meus amados compatriotas,

Hoje, ergo a minha voz em prol dos valores que nos definem como uma nação. Como cidadão patriota e amante da democracia, não posso ficar em silêncio diante das ameaças que pairam sobre a nossa querida pátria São Tomé e Príncipe.

Nos nossos corações, carregamos a lembrança de lutas passadas que nos trouxeram a independência e a promessa de um futuro brilhante. No entanto, olhando ao nosso redor, vemos sombras de uma agenda que desafia os nossos princípios democráticos e ameaça a nossa liberdade.

Os sinais de autoritarismo, as violações dos direitos humanos e a erosão dos alicerces constitucionais não podem ser ignorados. Devemos nos unir como uma só voz, resistindo àqueles que buscam desmantelar o que tantos de nós lutaram para construir.

Com pesar, vemos uma clara intenção de enfraquecer a nossa nação. E eu digo-lhes: não podemos permitir que isso aconteça!

Os nossos antepassados enfrentaram desafios imensos para nos legar uma pátria livre. Agora, cabe a nós defendermos essa herança com determinação e coragem.

Este não é o momento para a apatia. Não é hora de abaixar a cabeça diante das ameaças. É hora de lembrarmos da nossa força como povo, da nossa habilidade em superar adversidades e da nossa resiliência em busca de uma sociedade justa e próspera.

A luta pela liberdade e pela democracia não é tarefa de um só indivíduo, mas sim de uma nação unida. Vamos nos unir para proteger o que é nosso por direito, para resgatar a esperança que nos motivou no passado e nos inspira agora.

Devemos rejeitar a destruição da nossa pátria, resistir ao silenciamento daqueles que ousam se opor e insistir num caminho de desenvolvimento verdadeiro e inclusivo. Temos os recursos, o espírito e a força para transformar São Tomé e Príncipe na nação que merecemos.

Juntos, reacenderemos a chama da liberdade e do progresso. Juntos, restauraremos a fé na nossa capacidade de moldar um futuro melhor. Hoje, mais do que nunca, reafirmo o meu compromisso com vocês e com a construção de um São Tomé e Príncipe que todos possamos se orgulhar.

Unamo-nos, cidadãos são-tomenses, erguendo a bandeira da liberdade, da justiça e da esperança. O futuro está nas nossas mãos, juntos moldaremos uma nação mais ditosa da terra.

Com determinação e esperança,

Olinto Daio

23 de Agosto 2023