Guinex III: Operação da Marinha do Brasil em São Tomé e Príncipe

Fragata Liberal

No próximo dia 26 de agosto, a República Democrática de São Tomé e Príncipe receberá a visita da Fragata “Liberal” (F43), da Marinha do Brasil (MB), para a realização da 3ª edição da Operação Guinex.

O Navio possui 129,55 metros de comprimento e chegará em São Tomé com um Destacamento de Mergulhadores de Combate (Dst-MEC) que apoiará os adestramentos que ocorrerão junto aos militares da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe (GCSTP), atualmente assistida pela Missão de Assessoria Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe (MANBrSTP).

As operações “Guinex”, que ocorrem desde 2021, têm contribuído para o estreitamento dos laços de confiança entre o Brasil e os países da costa oeste da África; concorrendo, inclusive, para fortalecer o Tratado de Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS).

Esse exercício visa cooperar para a estabilização do ambiente marítimo no Golfo da Guiné, promovendo a interoperabilidade entre as Marinhas e Guardas Costeiras da região, além de elevar o nível de adestramento dos meios envolvidos. Afora a importância de ser um corredor internacional para o comércio mundial, o Golfo da Guiné faz parte do entorno estratégico brasileiro, o que reforça a importância da presença da Marinha do Brasil nessas águas, bem como da sua cooperação para com os países dessa região.

Além de São Tomé e Príncipe, estão previstos exercícios conjuntos, no porto e no mar, com as forças navais dos seguintes países: Cabo Verde (Mindelo), Camarões (Kribi), Costa do Marfim (Abidjã), Nigéria (Lagos) e Senegal (Dakar). A Guinex-III contará também com a participação das Marinhas da Espanha, Estados Unidos da América (EUA), Portugal e Reino Unido (RU).

FONTE : Missão Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe