Queixa Crime contra o governo de Patrice Trovoada

Jorge Bom Jesus, Presidente do partido MLSTP, Carlos Neves Presidente do Partido UDD e Albertino Bragança membro fundador do partido PCD, apresentaram no Ministério Público uma queixa crime contra o Primeiro Ministro Patrice Trovoada e o seu governo.

A queixa deu entrada nos serviços do ministério público na quinta – feira 24 de Agosto.

O leitor tem acesso à queixa crime que pretende defender o regime democrático em São Tomé e Príncipe.