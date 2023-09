Governo quer controlar e recuperar armas

Segundo o conselho de ministros, todos os civis portadores de arma, incluindo os que têm direito à posse e porte devem confirmar a sua autorização ou proceder a sua regularização no prazo máximo de 15 dias junto à polícia nacional.

O governo avisa que findo o prazo todos os casos não confirmados ou regularizados serão considerados de porte ilegal de armas e serão apreendidas e perdidas a favor do Estado.

O Conselho de Ministros presidido pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada justifica a decisão de controlo e regularização de posse de armas em consequência do aumento da criminalidade no país.

O comunicado do conselho de ministros refere que para além do aumento da criminalidade, estão a aparecer no país crimes que não são comuns na sociedade são-tomense.

No mesmo dia que o governo santomense reuniu em conselho de ministros, na última sexta- feira, o país registou um dos casos de criminalidade invulgar na sociedade santomense.

Uma cidadã portuguesa foi agredida e raptada na sua residência na cidade de São Tomé. A mulher foi levada para um matagal, a polícia interveio e conseguiu deter um dos autores do crime.

Trata-se, segundo a polícia, de um cidadão de cerca de 30 anos de idade e multi reincidente na prática de crimes.

O segundo suspeito da acção criminosa também é multireincidente, e encontra-se ainda em fuga.

Abel Veiga