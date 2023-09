Governo vai reforçar a capacidade de atuação da Polícia Judiciária para prevenir a criminalidade

Para a ministra da justiça, administração pública e direitos humanos, Ilza Amado Vaz, o aumento de casos de criminalidade no país tem razões profundas.

«Tem a ver com questões sociais, com a educação a nível da própria família, a perca de valores, sem por de lado a capacidade de resposta à criminalidade. Estamos a falar de todo o sistema preventivo e repressivo».

A solução, segundo a governante, só pode ser encontrada com o reforço de capacidade de actuação das instituições.

«Neste momento estamos a trabalhar para reforçar a capacidade da Polícia Judiciária, é algo que consta do programa do governo. É verdade que para se dar o passo substancial exige-se a colaboração, porque não, a presença e a parceria de alguns atores internacionais, como a Polícia Judiciária Portuguesa e a Polícia Federal Brasileira. É um processo».

Além do reforço das capacidades preventivas e de investigação criminal, a colaboração da população é imprescindível.

«Nesse processo todo a população também tem que colaborar, a denunciar e a ajudar para que a criminalidade seja controlada e que os infractores sejam devidamente punidos»- frisou Ilza Amado Vaz.

Esta semana o governo anunciou um conjunto de medidas dentre elas tolerância zero a criminalidade, a continuidade da operação “cidade segura” com a mobilização de todas as forças bem como o processo de controlo e recuperação das armas.

José Bouças