19 de setembro dia das guerreiras de STP

Em 1974 as mulheres anónimas de São Tomé e Príncipe, saíram às ruas da capital para exigir ao regime colonial português a independência do país.

Tradicionalmente chefes de família, as mulheres continuam a ser o braço potente da sociedade são-tomense.

Guerreiras, sempre na batalha da vida. No campo e na cidade elas são a força motriz da economia do país, e do sustento da família.

Jorgina da Graça de Sousa, é um exemplo da determinação que caracteriza as mulheres anónimas de São Tomé e Príncipe.

«Com muita luta, a polícia sempre a nos perseguir. Tenho de correr e muito. Tenho braço a doer, mas mesmo assim tenho de correr, para ver se ganho sustento para os filhos. Tenho um filho que é doido, tem 39 anos de idade. Ainda recentemente agrediram-no», desabafou.

Mãe de 7 filhos, 1 deles doente mental busca sustento para a família através da venda do peixe, e da lavagem da roupa para terceiros.

«Eu criei filhos sem apoio dos pais. Lavei muita roupa para outras pessoas para ganhar sustento para os filhos. Também o meu negócio de peixe que me tem ajudado», afirmou.

Saia e Kimono, lenço amarrado na cabeça, o mesmo trajo que as mulheres anónimas de São Tomé e Príncipe marcharam até o palácio do Governador Colonial no dia 19 de Setembro de 1974.

Na Praça Yon Gato onde decorreu o acto central das celebrações do dia da mulher de São Tomé e Príncipe, Maria Milagre, ministra dos direitos das mulheres, homenageou as mulheres anónimas de 1974.

«O merecido tributo de homenagem a todas as mulheres santomenses, e em particular a geração anónima das gloriosas guerreiras mulheres de 19 de setembro de 1974, que levaram a cabo este acto histórico e independentista sem precedentes», declarou a ministra dos direitos da mulher.

O espírito guerreiro continua a mover as mulheres do povo. O verdadeiro braço potente na edificação da sociedade são-tomense.

Abel Veiga