Presidente do Gabão, General Brice Oligui Nguema pede apoio político de STP

Presidente do Gabão, após o pronunciamento militar de 30 de agosto de 2023, o General Brice Oligui Nguema, visitou São Tomé esta quarta-feira. Aterrou no aeroporto internacional Nuno Xavier no início da tarde.

No Palácio do Povo, foi recebido na porta de entrada pelo Presidente da República Carlos Vila. Um encontro que serviu para o novo homem forte do Gabão informar o Chefe de Estado santomense sobre as mudanças que aconteceram no país vizinho após a tomada do poder pelas forças armadas.

«O que alguns chamam de golpe de Estado… no Gabão chamamos de golpe da Liberdade. Foi a expressão da vontade do povo. Apos as eleições fraudulentas, não democráticas, as forças armadas escolheram seguir a vontade do povo», declarou o Presidente do Gabão.

Segundo o general Brice Oligui Nguema, o mais importante foi as forças armadas não se confrontarem com o povo, «e matar os gaboneses. Dessa vez escolhemos a liberdade», frisou.

São Tomé e Príncipe é Presidente do Comité Consultivo permanente das Nações Unidas para questões de segurança na África Central. Daí a importância da ofensiva política e diplomática desencadeada pelo Presidente do Governo de Transição do Gabão, junto as autoridades políticas do arquipélago.

«O que falamos com o Presidente Carlos Vila Nova, é que São Tomé e Príncipe nos acompanhe nessa marcha para aliviar as sanções. Para que os países compreendam que o que se passou no Gabão é algo inédito, para o Gabão e para os gaboneses», acrescentou.

O Presidente Carlos Vila Nova é também Presidente do Comité Consultivo permanente das Nações Unidas para questões de segurança na África Central.

«Contamos com o Presidente Carlos Vila Nova e com a sua sabedoria para discutir com os nossos homólogos, os nossos pais africanos, para que juntos possamos encontrar a solução para o caso do Gabão», pontuou o general Brice Oligui Nguema.

Após reunião com o Presidente Carlos Vila Nova, o Presidente do Governo de transição do Gabão foi ao palácio do governo para reunião com o primeiro-ministro Patrice Trovoada. Definiu Patrice Trovoada como um irmão, um homem que conhece profundamente a realidade do Gabão.

O jovem general e Presidente do Gabão saiu do Palácio do Governo de mãos dadas com o primeiro-ministro Patrice Trovoada. Marcharam ao encontro de alguns populares que se concentraram diante do Palácio do Governo para saudar o Presidente do Gabão.

O líder gabonês garantiu à imprensa que as relações bilaterais são normais e assim continuarão. «Temos os acordos económicos que são num total de 16. Há um que está muito a avançado que é o acordo no domínio dos transportes aéreos. Esses acordos avançarão», concluiu.

Patrice Trovoada primeiro ministro de São Tomé e Príncipe foi o motorista do Presidente de Transição do Gabão. Conduziu o general Brice Oligui Nguema, até as instalações de um hotel na marginal 12 de julho, onde ambos almoçaram.

Presidente de transição do Gabão pede apoio e colaboração de São Tomé e Príncipe, para ser reconhecido no seio da Comunidade dos Estados da África Central.

Abel Veiga