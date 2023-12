Orçamento Geral do Estado para 2024 avaliado em 178 milhões de euros

O Ministro das Finanças Ginésio da Mata entregou ao parlamento a proposta de orçamento que pretende estimular a retoma do crescimento económico. .

Para 2024 62% do orçamento geral do Estado vai ser assegurado por recursos internos. Do valor global de 178 milhões de euros, 38% é garantido pela ajuda financeira internacional.

Segundo o Ministro a inflação que no final do ano 2023 deverá fixar-se em 20% vai baixar para 17% em 2024. O governo pretende também anular o saldo primário.

No entanto no capítulo do investimento público, São Tomé e Príncipe só consegue garantir 12% do financiamento. 88% depende da boa vontade da comunidade internacional.

Abel Veiga