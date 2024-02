“Fly Angola” vai voar quatro vezes por semana para STP e com ligação à ilha do Príncipe

O voo inaugural de Fly Angola deverá acontecer já no dia 29 deste mês. A companhia tem projetada quatro voos semanais para o arquipélago. Às terças e sábados, os voos seguirão para a ilha do Príncipe, após breve paragem em S. Tomé. O presidente do governo regional reage com satisfação.

«Está um processo muito avançado no sentido de entrada de uma terceira companhia depois da STP Airways e Afrijet está a Fly Angola num trabalho de oferecer-nos maior concorrência e trazer-nos ofertas de aviões com conforto. Outro grande objectivo que estamos numa luta para conseguirmos são preços mais acessíveis não só para os turistas, mas sobretudo para a população em que o poder de compra, é sabido, é muito baixo» – disse, com sorriso nos lábios, Filipe Nascimento, presidente do Governo Regional.

Todas as viagens serão realizadas por aviões Embraer ERJ-145, com capacidade para 50 passageiros.

Para Filipe Nascimento a entrada em cena de Fly Angola vai trazer alento à economia regional.

«Os operadores turísticos estão entusiasmados e expectantes com esta terceira via, além de Afrijet que já nos libava a Libreville, a população local quer aquilo que é mais importante, poder viajar quando quiser e a um preço que esteja ao seu alcance. Não será tudo, mas, o processo de desenvolvimento faz-se desses passos que, por vezes, parecem pequenos, mas, com grande impacto».

A reação do presidente do governo regional surge depois da audiência com o presidente da República. Filipe Nascimento esteve no palácio presidencial para manter informado Carlos Vila Nova dos resultados do congresso da UMPP, movimento que sustenta o governo regional, e que o elegeu como líder para um novo mandato de quatro anos.

José Bouças